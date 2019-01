Ispad ministra u parlamentu HR, bacao maketu aviona

ZAGREB – Hrvatski ministar odbrane Damir Krstičević danas je, u gnevu i uz povike, bacio maketu aviona koju mu je doneo poslanik SPD-a Franko Vidović, što pokazuje da u Hrvatskoj drama oko nabavke aviona F-16 iz Izraela ne jenjava, iako je posao propao.

Vidović je, naime, nakon svog govora odneo dve makete aviona premijeru Andreju Plenkoviću i Krstičeviću.

Kad je jednu predavao Plenkoviću, Krstičević mu je drugu besno iščupao iz ruke i divljački bacio na pod, prenosi Indeks.hr.

Na snimku se može videti i kako Plenković povlači za leđa Krstičevića i smiruje ga.

Još jedan poslanik SDP-a, Peđa Grbin, kasnije je za saborskom govornicom Krstičevićev ispad nazvao sramotnim.

„Nije samo bacio kutiju, nego mu je rekao i da se goni“, rekao je Grbin.

Krstičević je, nakon „divljanja“ u Saboru, u izjavi novinarima sebe opisao kao „ratnika“, prenosi hrvatski portal.

„Ja sam ratni general, sad sam ministar obrane. Ja i MORH smo učinili sve da konačno Hrvatska vojska dobije avion koji zaslužuje. Nakon toga svega dođe ti neko da ti se izruguje. Dođe ti neko bez ikakvog poštovanja. Da li je to to trebalo da se dogodi“, rekao je on.

Kako je naveo, „nije legitimno da mu se donose makete“.

„To je poniženje. Ja sam ratnik. Tako se to ne radi vojniku. Da li je trebalo da ja donesem SDP-u MiG-a 21“, rekao je, na ivici suza, Krstičević novinarima na saborskom hodniku.

(Tanjug)