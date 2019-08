Ispisani grafiti na sedištu nepriznate CPC

PODGORICA – Grafite neprimerene sadržine, nepoznati počinioci ispisali su u noći između četvrtka i petka letnjikovac kralja Nikole, a sada i na sedištu nepriznate Crnogorske pravoslavne crkve (CPC) u Nikšiću.

Prema rečima vladike Borisa, episkopa ostroškonikšićkog nepriznate CPC, kaže da se radi o trećem pokušaju provokacije u Nikšiću.

Kako prenose Vikend novine, on tvrdi da zna ko su nalogodavci i da se nada da će ih policija procesuirati, prenosi CdM.

„Samo bih poručio tim nalogodavcima, a pre svega smatram to ekstremno sveštenstvo u Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori, da to više ne rade, jer nema potrebe. Niti se mi koga plašimo, niti koga bojimo, svoji smo na svome i ako imaju neki problem možemo ga rešavati na mnogo lepšim mestima i načinima nego što oni misle da to treba“, rekao je on.

(Tanjug)