Isplivala kompromitujuća fotografija Trudoa na kojoj nosi šminku (foto)

Premijer Kanade Džastin Trudo izvinio se zbog šminkanja lica tamnom šminkom 2001. godine nakon što se kompromitujuća fotografija pojavila manje od pet nedelja pre izbora u kojima ga čeka teška borba.

Exclusive: Justin Trudeau wore brownface at 2001 'Arabian Nights' party while he taught at a private school, Canada's Liberal Party admits

Slika 29-godišnjeg našminkanog Trudoa glavni je izazov za premijera koji često govori o potrebi borbe protiv rasne diskriminacije i koji u svom kabinetu ima tri istaknuta ministra indijskog porekla.

– Trebalo je da tada znam za bolje, ali nisam. Duboko žalim što sam to učinio. Obukao sam Aladinov kostim i stavio šminku. Nisam to smeo da uradim – rekao je Trudo novinarima nakon što je magazin „Time“ objavio fotografiju iz vremena kada je današnji premijer Kanade predavao jednoj privatnoj školi.

Na fotografiji se vidi kako nosi turban i beli ogrtač, a lice mu je prekriveno tamnom šminkom.

Liberal leader Justin Trudeau has apologized after Time Magazine surfaced a 2001 photo of him at an "Arabian Nights" themed party in brownface.

pic.twitter.com/sVy8H9Ae5m

