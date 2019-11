Isto seizmičko područje, potres moguć u DU već sutra

DUBROVNIK – Nakon zemljotresa koji su potresli rano jutros Albaniju, iz Seizmološkog zavoda Hrvatske upozoravaju da je Albanija izrazito seizmički aktivno područje, a da je Dubrovnik nastavak tog područja.

„Kada je reč o Hrvatskoj, što više idemo prema jugu, to je seizmički aktivnije. Ovi potresi su seizmo-tektonskog podrijetla. To znači da je na tom području aktivan rascep. Do potresa je došlo tako što je došlo do pomaka na dubini od 10 kilometara“, pojasnila je za portal Index dežurna u Seizmološkom zavodu.

Ona je pojasnila kako je kod velikih potresa uobičajeno da se nakon njega javljaju manji, a tako je bilo i u slučaju potresa u Albaniji.

„Takav potres se u Dubrovniku može dogoditi i sutra“, upozorava ona.

„Imali ste poslednji veliki potres u Dubrovniku, odnosno Stonu, 1996. godine. To je bio potres od 6 stepeni po Rihteru. Treba još jednom naglasiti da je reč o istom seizmičkom području. Mi ne možemo predviđeti potres i on se opet može dogoditi. Postoje povratni periodi pa govorimo o tome nakon koliko godina ponovno može doći do velikog potresa. Stanje je takvo da na dubrovačkom području takav potez može biti sutra. Govorimo samo o verovatnoći“, pojasnila je ona.

Snažan potres u Albaniji nešto pre četiri sata ujutro probudio je Dubrovčane.

Oni su na društvenim mrežama objavljivali kako je reč o potresu koji ih je digao iz kreveta i kako su se stvari u njihovim domovima tresle i padale s polica.

„Dosta se osetio ovde kod nas u Dubrovniku. Probudili su se svi moji ukućani, tresli su se lusteri i vaze. Nadam se da neće više“, rekao je Indexov čitalac iz Dubrovnika.

Na Fejsbuku se javljaju ljudi iz Imotskog, Konavala, Kotora, Sarajeva, Mostara… i svi govore kako ih je podrhtavanje probudilo.

Relativno jak potres Dubrovnik je inače zatresao i pre manje od tri nedelje.

Potres je bio magnitude 4,1 stupnja po Rihteru. Do potresa je došlo oko 2:30, javlja EMSC, a epicentar potresa bio je u moru kod otoka Mljeta.

Pre 1996. godine i snažnog potresa u Stonu jak je potres Dubrovnik pogodio i 1979. godine, podseća Index.

(Tanjug)