Italija: Akcija hapšenja zbog lova na dagnje, preti im zatvor

NAPULJ – Nakon trogodišnje istrage o dve organizovane kriminalne grupe u italijanskoj regiji Kampanja, koja je uključivala prislušne uređaje, nadzor i skoro 100 osumnjičenih, policija je izvršila desetak hapšenja, ne zbog krivičnih dela povezanih sa drogom ili prostitucijom, već zbog ilegalne žetve prstaca.

Naučnici ribolov na prstace smatraju jednom od najrazornijih postupaka u morskim staništima, a ekosistemima može biti potrebno više od 50 godina da se oporave od štete, zbog čega je ribolov prstaca zabranjen u EU, prenosi Gardijan.

Ipak, ova vrsta školjki u Italiji je cenjena poslastica, koju neki ljudi smatraju afrodizijakom, pa na crnom tržištu kilogram može dostići cenu do 200 evra.

Prstaci se negde tajno prodaju u ribarnicama, restoranima, picerijama i italijanskoj eliti, ali tužioci kažu da su neki od glavnih klijenata, članovi napolitanske mafije Kamora, koji je zbog činjenice da je školjka zabranjena tretiraju kao statusni simbol, služeći je tokom svojih proslava da bi demonstrirali moć.

To je naravno privuklo krivolovce i dovelo do uništenja većeg dela stenovitih grebena duž poznate obale Amalfi i na Kapriju, gde je do sada skoro polovina podvodnih morskih stena oštećena čekićem i eksplozivom.

Iako, italijanska policija već 30 godina zaplenjuje školjke i novčano kažnjava krivolovce, delo se dugo smatralo samo prekršajem, bez pretnje zatvorskim kaznama, i ostavljalo je lovokradicama slobodu da nastave sa svojim razornim žetvama.

Veliki deo pretnje dolazi od organizovanih kriminalnih grupa, a nekoliko porodica nadgleda krivolov i trgovinu školjkama, navodi Đulijo Vanakore, tužioc nadležan za životnu sredinu u napuljskom državnom tužilaštvu.

Vanakore je svoj pristup zasnovao na italijanskom zakonu iz 2015. godine, koji je krivična dela u vezi sa životnom sredinom i zagađenjem kažnjava do 15 godina zatvora.

„Imao sam ideju da ne bismo trebali kažnjavati samo pojedinačne slučajeve prodaje, držanja ili vađenja prstaca, jer su ove radnje maskirale veće krivično delo iz oblasti životne sredine i zagađenja“, kaže Vanakore.

Njegova istraga trajala je tri godine i uključivala je ne samo prisluškivanje i praćenje osumnjičenih koji se tradicionalno koriste u borbi protiv organizovanog kriminala, već i naučne studije i izveštaje o proceni životne sredine koji pokazuju ekološku štetu od navodnih zločina.

To je kulminiralo izveštajem od 1.100 stranica koji je pratio svaki korak kriminalnog posla i imenovao više od 100 ljudi, od berača do vlasnika restorana.

U martu je javno tužilaštvo u Napulju izdalo poternice zbog kojih je 12 osumnjičenih bilo pritvoreno, a ako budu osuđeni, nekima od njih može biti izrečena kazna od nekoliko godina zatvora.

Prstaci su crne školjke duguljastog oblika nastanjene unutar krečnjaka, gde luče kiselinu koja polako stvara tunel u steni i potrebne su decenije da porastu, od 18 do 36 godina da bi dostigle samo pet centimetara dužine. Mogu da žive više od 50 godina, ali samo nekoliko sekundi je potrebno da se pomoću čekića ili eksploziva uništi njhovo životno okruženje.

