Italija: Ipak nije sve rešeno, Salvini daje rok od 15 dana

RIM – Potpredsednik italijanske vlade Mateo Salvini upozorio je danas da će kriza u vladi biti neizbežna ukoliko njegova partija u roku od dve nedelje ne počne konstruktivno da radi sa koalicionim partnerom Pokretom 5 zvezda.

„Ako za 15 dana budemo govorili iste stvari, sa istim odlaganjima i prolongiranjima, onda će to biti problem“, upozorio je Salvini, preneo je AP.

Nešto ranije Rojters je preneo da su Italijanske vladajuće partije Liga Sever i Pokret pet zvezda postigle sporazum povodom pravila za javne tendere.

Do sporazuma dolazi svega dan nakon pretnje premijera Đuzepea Kontea da će podneti ostavku ukoliko dve partije ne prestanu sa konstantnim sukobom, čime su kako on kaže doveli vladu do ivice raspada.

Njegova ostavka bi, navodi agencija, otvorila put za krizu u Vladi i dovela do novih izbora koji bi verovatno bili raspisani u jesen.

Podstaknuti ultimatumom, lideri Lige i Pokreta pet zvezda Mateo Salvini i Luiđi Di Majo razgovarali su telefonom kako bi pronašli način da okončaju obostrane optužbe i javno nezadovoljstvo.

Britanska agencija prenosi da je dogovor povodom ugovora o javnim radovima prvi znak da su dve strane voljne da nastave sa partnerstvom.

Navodi se kako su se dve partije složile da „zamrznu“ neke delove propisa, ali i da između koalicionih partnera još postoje brojne nesuglasice.

Salvini je juče uz osvrt na prošlonedeljne izbore za Evropski parlament poručio putem Fejsbuka da iza njegove stranke stoji devet miliona ljudi.

(Tanjug)