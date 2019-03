Italija: Spor u vladajućoj koaliciji ugrožava vladu

RIM – U italijanskoj vladajućoj koaliciji zaoštrava se spor oko izgradnje brze železničke pruge između Italije i Francuske kroz Alpe, što bi moglo da ugrozi opstanak vlade.

Dok zamenik premijera Italije Mateo Salvini kaže da njegova Liga nikad neće glasati u parlamentu za blokadu izgradnje ovog tunela, tome se snažno protivi njegov koalicioni partner Pokret pet zvezdica Luiđija di Maja.

„Nikad nećemo glasati u parlamentu da to zaustavimo. Većina Italijana to podržava“, rekao je Salvini za Radio 102.5, prenosi Rojters.

S druge strane, Luiđi di Majo, lider Pokreta Pet zvezdica, tvrdi da bi bolje bilo da se novac upotrebi za popravku puteva i mostova i optužuje Salvinija da hoće da obori vladu.

Sam Salvini je rekao da je zadovoljan uspesima koalicije, ali da se vlada sada suočava sa izborom.

Koalicioni sporazum dve stranke predviđa reviziju projekta o izgradnji tunela, ali ne i njegovo blokiranje, dodao je Salvini.

Takozvani TAV projekat zajednički je poduhvat Italije i Francuske i trebalo bi da poveže gradove Torino i Lion tunelom u dužini od 58 kilometara kroz Alpe na kojem su radovi već počeli.

EU je obećala da će finansirati do 40 odsto troškova, Italija do 35, a Francuska do 25 procenata.

Italija se sa Francuskom u decembru dogovorila o zamrzavanju novih ugovora o tunelu dok stručna komisija ne dovrši analizu o troškovima.

Iz Evropske unije upozoravaju da bi projekat mogao da izgubi i do 300 miliona evra sredstava iz EU fondova ako se do kraja marta ne raspišu tenderi.

Italijanski premijer Đuzepe Konte najavio je da će vlada danas doneti odluku i poručio da se koalicija neće raspasti zbog pitanja izgradnje tunela.

(Tanjug)