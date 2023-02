Izetbegović poziva na formiranje probosanskog bloka kao protivtežu SNSD i HDZ

SARAJEVO – Predsednik bošnjačke Stranke demokratske akcije (SDA) Bakir Izetbegović pozvao je Bošnjake da se zajedno suprotstave napadu na glavnog imama u Kozarcu hafiza Amira Mahića, koji je na najbrutalniji način vređao Svetog Savu i SPC, i u slučaju džamije u Rabranima, kao i na formiranje probosansog bloka.

Izetbegović tvrdi da ovi primeri jasno govore o današnjem odnosu prema Bošnjacima u BiH čemu se, kaže, treba zajednički suprodstaviti.

Rekao je i da je Bošnjacima u BiH danas potreban probosanski blok.

„Mi imamo napade na imame, na džamije, na objekte koji se pokušavaju obnoviti, uvrede. Vrlo ružnih stvari se desilo, a verbalni delikt se pokušava uvesti samo za muslimane, za Bošnjake“, naveo je Izetbegović u intervjuu za BIR tv. Inače, reč je o porodičnoj radioteleviziji sa islamskim vrednostima i platformom putem koje Islamska zajednica u BiH ostvaruje kontakt i komunikaciju s muslimanskom i bosanskohercegovačkom javnošću.

On tvrdi da slučaj džamije u Rabranima pokazuje da se, kako kaže, Bošnjaci navikavaju na to da su tamo gde je HDZ na vlasti, Bošnaci građani drugog reda, da ne mogu da dođu do svojih prava.

„Stalno pričaju o vlastitoj ugroženosti, a kada pogledate kako žive Bošnjaci u Čapljini, u Stocu i slično, to je jako loše. U Mostaru su sebi dali dozvolu za toranj za katedralu, koji je dvostruko ili trostruko veći nego je normalno, to je poruka o dominaciji. Izdali su sebi dozvolu u Mostaru na vakufu za izgradnju pozorišta, a ne daju dozvolu za džamiju. Stavljaju oko nje žutu traku da ljudi ne mogu da obave namaz (molitvu). Zbog svega toga nam je potreban probosanski blok“, rekao je Izetbegović.

Naveo je da je u, kako kaže, „jednom takvom odgovoru na stanje Bošnjaka mora se zajedno nastupiti, a ne da polovina ćuti i da samo gleda kako da uđe u vlast, uz pomoć snaga koje to rade Bošnjacima”.

Govoreći o formiranju vlasti u BiH, Izetbegović je rekao da ni pet meseci od opštih izbora u BiH, obećanju o brzom sprovođenju izbornih rezultata i formiranju institucija vlasti, nije puno toga urađeno.

„Ne bih rekao ni da je sporo, koliko je loše. Namenski je razbijen probosanski blok, koji je bi trebalo da ima prirodnu koheziju, zajednički zadatak kada je Bosna i Hercegovina u pitanju, blok stranaka koje jednako vide Bosnu i Hercegovinu, međunacionalne odnose u njoj, njenu evropsku i NATO budućnost…“, kaže Izetbegović.

Problem vidi u „pohlepi dela stranaka iz probosanskog bloka, ohrabrenih strancima”, što je, kaže, podelilo probosanski blok, ali i u servilnosti prema SNSD i HDZ.

Tvrdi da su zbog toga Bošnjaci, prema njegovim rečima, patriote, izgubile pozicije, pa i u tome vidi neophodnosti uspostavljanja probosanskog bloka koji bi bio protivteža SNSD-u i HDZ-u.

Uveren je da bi, kako kaže, „dvojac SNSD i HDZ bio nesrećan kada bi se to desilo, kao što je sada sretan kad vidi da se ostvarila ona Dodikova da će Srbi i Hrvati vladati nad muslimanima“.

Komentarišući izbor vlasti u Federaciji BiH, Izetbegović je rekao da se, kako je naveo, 101 odsto neće desiti da poslanik SDA Refik Lendo nešto što je protiv interesa Bošnjaka i interesa SDA.

Jedina šansa za njega je, kako kaže, da progledamo.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.