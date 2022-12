Izlazak iz krize ili zaustavljanje procesa pregovora o članstvu CG u EU

PODGORICA – Evropska unija bi, ako Crna Gora ne napravi funkcionalne institucije i ne izađe iz krize s Ustavnim sudom, mogla razmatrati u januaru i februaru kako da se celi proces pregovora o članstvu u Uniji zaustavi, uozorila je danas u Podgorici šefica slovenačke diplomatije Tanja Fajon.

Fajon je to rekla na zajedničkoj konferenciji za novinare sa austrijskim ministrom za evropske i međunarodne poslove Aleksanderom Šalenbergom.

Istakla je i da će EU, ako bude pokušaja formiranja nove vlasti, ozbiljno razmotriti saradnju s vladom koja bi bila uspostavljena na osnovu, kako je navela, upitnog Zakona o predsedniku.

Šalenberg i Fajon borave u Podgorici po mandatu visokog predstavnika Evropske unije za spoljne poslove i bezbednosnu politiku Žozepa Borelja.

„Tu smo zato što poznajemo državu i što nam je stalo do evropske budućnosti Crne Gore. Situacija je jako zabrinjavajuća, postoji alarm. Tokom razgovora s predsednikom, premijerom i predsednicom Skupštine složili smo se da što pre treba da se reaguje. Potrebno je koliko sutra imenovati četiri sudije Ustavnog suda. Taj postupak morao bi da se završi najkasnije do kraja januara. To je ključno da se Crna Gora izvuče iz duboke krize. Potpuno podržavamo ovu vladu“, kazala je Fajon, preneo je portal RTCG.

Istakla je da je vaznzo da, kako je kazala, „svi znate da nismo zaboravili“ na Zapadni Balkan i u tom kontekstu pomenula otvaranje pregovora s Albanijom i Severnom Makedonijom, te statusu kandidata BiH.

„Želim da i Crna Gora ima punu podršku EU. Ona je najviše napredovala u pristupnim pregovorima i jasno vidimo budućnost Crne Gore u EU“, navela je Fajon i dodala:

„Ozbiljna je situacija, alarm za buđenje je tu. Nadam se da smo bili uspešni, ja sam optimistična nakon današnjih sastanaka“.

Šalenberg je kazao da je Crna Gora bila uzor za region, ali da se sada vidi polarizacija i zastoj u ključnim reformskim pitanjima.

Poručio je da je ova poseta sa jasnim upozorenjem i ohrabrenjem koju, kako je kazao, donosimo u ime naših kolega.

„Želimo da ova država prevaziđe političku krizu i zastoj. Ako se zastoj nastavi, Crna Gora rizikuje da propusti sledeći korak na putu ka EU i da završi sa strane, a ne na tom putu“, naveo je.

Šalenberg je kazao da „mi ne možemo nametati rešenja spolja“, već da rešenja moraju doći iz države.

Ocenio je deprimirajućim da nije postignut konsenzus o imenovanju četiri sudije Ustavnog suda i dodao „potpuno podržavao trenutnu vlast koja stoji iza ideje da se izaberu sudije“.

Odgovarajći na pitanja novinara, Fajon je upozorila i da Crna Gora rizikuje gubljenje poverenja od EU, te podsetila da je država dobila milijardu evra od fondova, te da je sada u igri 30 miliona evra za energetiku.

„Ali nije sve u novcu. Ako Crna Gora ne napravi funkcionalne institucije, ako ne izađe iz krize s Ustavnim sudom, to znači da bi u Briselu mogli razmatrati u januaru i februaru kako da se cieli proces priključenja zaustavi“, ponovo je upozorila Fajon.

(Tanjug)

