Izlazne ankete: Netanjahu u prednosti u odnosu na Ganca, ali nema parlamentarnu većinu

Izlazne ankete pokazuju da je izraelski premijer Benjamin Netanjahu čvrsto zadržao prednost nad svojim glavnim rivalom i danas, na trećim poslaničkim izborima za godinu dana.

Ali, nejasno je da li Netaniahu može uspeti da dobije parlamentarnu većinu potrebnu za formiranje vlade.

Izlazne ankete na glavnim izraelskim TV-kanalima predviđale su da Netanjahuova stranka Likud i njeni religiozni i nacionalistički saveznici dobijaju 60 mandata, što je svega jedno mesto manje od većine potrebne za vladajuću većinu.

Prema tim anketama Netanjahuov konzervativni Likud je osvojio 36 do 37 poslaničkih mandata, a savez partija centra njegovog rivala Beni Ganc Plavo i belo 32 do33.Na osnovu toga bi se moglo očekivati da blok levog centra ima 52 do 54 poslanika.Treći po snazi biće, kako se i očekivalo, savez partija izraelskih Arapa sa 14 do 15 poslanika.Nacionalistička partija „Izrael naš dom“ Avigdora Libermana koji može biti ključan za formiranje koalicije, imaće šest ili sedam poslanika što je manje nego što se računalo.

Ako konačni rezultat Netanjahuu da parlamentarnu većinu, to bi otvorilo put njegovom novom mandatu i pomoglo mu dok se priprema za suđenje zbog optužbi za korupciju. Ali ako u tome ne uspe, nastaviće se dugogodišnji politički zastoj Izraela koji bi mogao i na četvrte uzastopne prevremene izbore.

Izraelci su danas glasali po treći put za manje od godinu dana, jer na prevremenim izborima u aprilu i septembru prošle godine nije bilo jasnog pobednika, te nije obrazovana nova vlada.Netanjahu je najduže na funkciji premijera Izraela, više od 13 godina, od čega poslednjih deset godina neprekidno.On je na čelu prelazne vlade više od jedne godine koliko traje politčki zastoj u Izraelu.Pravo glasa je danas imalo 6,4 miliona Izraelca, a odziv glasača je jedan sat pre zatvaranja glasačkih mesta u 22 sata bio 65,6 procenta, što je najviše još od 1999. godine.

(Beta)