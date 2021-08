Izmene Temeljnog ugovora pokušaj da se izbegne potpisivanje

PODGORICA – Izmenjeni tekst Temeljnog ugovora Crne Gore sa SPC, koji je crnogorska Vlada poslala patrijarhu Porfiriju, predstavlja novi potez kojim želi da se izbegne potpisivanje tog ugovora, ocenio je danas Andrija Mandić, jedan od lidera Demokratskog fronta.

Mandić je za TV Pink kazao da je tim izmenama pokazano da postoje jasne političke namere da neko ne želi da potpiše taj Ugovor, koji bi bio saglasan volji obe strane potpisnica tog dokumenta, nego jedna strana želi drugoj da nametne onu volju koja je za nju neprihvatljiva.

„Ako želimo da dođemo do kvalitetnog Ugovora, onda on treba da počiva na volji obe strane“, kazao je Mandić.

Podseća da je tekst Ugovora bio usaglašen i da je trebalo da bude potpisan na Saboru Svetog arhijerejskog Sinoda u maju i ocenjuje da je tadašnji dolazak premijera Zdravka Krivokapića u Beograd i odustajanje od potpisivanja skanadalozno.

„Tada se Temeljni ugovor pretvorio od gotovine u jednu vrstu veresije i vi sada imate neki papir koji je promenila vlada Crne Gore, gde je promenjen tekst, a koji je poslat SPC i dobili smo odgovor od patrijarha Porfirija da jedna komisija u Patrijaršiji analizira taj tekst i da će se Sveti arhijerejski Sinod krajem avgusta odrediti prema izmenjenom tekstu“, kaže Mandić.

Ono što zabrinjava, kako navodi, jeste izjava potpredsednika Vlade Crne Gore Dritana Abazovića da je iz onog usaglašenog teksta Ugovora uklonjeno sve što je suprotno interesima Crne Gore.

„Sada se postavlja pitanje šta je to što je bilo na štetu i ko to procenjuje šta su interesi Crne Gore. Da li je ovaj papir koji se sada predstavlja kao Temeljni ugovor dovoljan da ga prihvate arhijereji, jer jedino oni i patrijarh imaju pravo da u ime SPC procene da li je to ono što želi naša Crkva ili ne“, rekao je Mandić.

Strahuje da pošto je to važan ugovor, da izmene predstavljaju novi potez kojim želi da se izbegne potpisivanje Temeljnog ugovora između SPC i Crne Gore.

„Osim toga, nepoverenje je veliko i mislimo da bi onaj tekst koji bi u konačnom bio usaglašen za svaki slučaj Krivokapić trebalo da potpiše u tajnosti i pošalje u Patrijaršiju, jer me je strah da bi se opet moglo desiti da i od nekog drugog dokumenta, koji bi prihvatili naši arhijereji, Krivokapić u poslednjem trenutku odustane“, navodi Mandić.

(Tanjug)

