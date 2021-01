Izrael: Milioniti vakcinisani građanin – osuđeni ubica

TEL AVIV – Milioniti vakcinisani Izraelac, koji je fotografisan u petak na proslavi u Um al-Famu sa premijerom Benjaminom Netanijahuom, čovek je koji je odslužio zatvorski kaznu zbog ubistva, preneo je Tajms of Izrael.

Muhamed Abd al-Vahab Džabarin (66) je osuđen za ubistvo pre 42 godine, kada je na smrt izbo čoveka, a zatvorsku kaznu je završio 1992. godinet, saopštio je KAN njuz.

Netanijahu, dok je stajao pored Džabarina, rekao je da „Izrael obara sve rekorde“.

„Kupili smo milione vakcina za Izrael. Ispred celog sveta smo, sa našim izuzetnim zdravstvenim sistemom“, rekao je Netanijahu.

Lokalni zvaničnici u Um al-Famu su rekli za KAN da su šokirani što vide Džabarina pored premijera i pretpostavljaju da Netanijahu nije imao predstavu o Džabarinovoj prošlosti.

U odgovoru na vest, iz kabineta premijera su rekli da nemaju šta da kažu na temu identiteta milionitog vakcinisanog Izraelca, koji je očigledno nasumično izabran.

Džabarin je u razgovoru za 103 FM rekao da je imao kriminalnu prošlost.

„Direktor zdravstvenog centra mi je rekao da ću biti milioniti čovek koji se vakcinisao u Izraelu. Kada mi je to rekao, mislio sam da mi govori da sam osvojio milion! A onda mi je rekao da dolazi i Netanijahu. Ođednom, tu je premijer, pozdravljamo se, bilo je uzbudljivo“, kazao je Džabarin.

On je rekao da je uvređen kako su ga mediji predstavili.

„Zašto bi me povredili zbog Netanijahua? Ja sam častan čovek. To se desilo davno, pre više od 30 godina. Nisam ja odabrao susret. Platio sam svoj dug društvu, pustio sam sve to iza sebe. Imam decu, unuke. Pozvan sam na vakcinaciju i došao. Star sam čovek i ne osećam se dobro. Ako neko hoće da kritikuje Netanijahua, ne treba da radi to preko mene“, poručio je Džabarin.

(Tanjug)

