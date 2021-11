Jandroković o opozivu Zorana Milanovića u saboru

ZAGREB – Da HDZ u saboru ima dvotrećinsku većinu razmatrali bi opoziv predsednika Zorana Milanovića, ali pošto je nema to nije moguće, izjavio je danas predsednik parlamenta Gordan Jandroković.

Jandroković je kritikovao Milanović zbog retorike u javnom prostoru i tvrdi da je hrvatski predsednik „srozao političku raspravu u Hrvatskoj na vrlo nizak nivo, na nivo ulične rasrave, kavgi i uvreda“.

„To nikome nije od koristi osim onih koji na taj bezobrazan, agresivan način nastoje da zadomiriju u javnom prostoru. On je uveo nove standarde. Način na koji on komunicira, ako ste to primetili, svaka rasprava o bilo kojoj temi završi na kraju sa ličnim uvredama“, kaže Jandroković, preneo je hrvatski Večernji list.

Jandrković je više puta naglasio da predsednik Milanović krši Zakon o sudovima, Zakon o državnim praznicima, a sada i Zakon o odbrani.

Na pitanje da li je onda potrebno pokrenuti opoziv predsednika, Jandroković je odgovorio:

„Opozvati predsednika Republike je u ovome trenutku neizvodivo jer mi (HDZ)nemamo dve trećine poslanika u Hrvatskom saboru. Da imamo, o tome bismo verovatno razgovarali, ali u ovome trenutku mi smo realni političari koji znaju šta je to što se može ostvariti, a šta ne može“.

Jandroković je, kao i premijer Andrej Plenković, rekao da je iznenađen današnjim hapšenjem bivše ministarke i visoke funkcionerke HDZ-a Gabrijele Žalac.

„Iznenadilo me je. Nisam znao, koliko znam niko nije znao…“, rekao je Jandroković.

(Tanjug)

