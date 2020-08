Janša pokazao da stvari posmatra izvan opštih mesta

BLED – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić zahvalio je danas premijeru Slovenije Janezu Janši što je pokazao veliki interes za, kako je rekao, regionalno pitanje i sto je hteo da sasluša srpsku stranu i naše argumente.

Vučić je u izjavi za medije istakao da je Janša bio u stanju da mimo onog uobičajenog posmatra stvari „out of the box“, odnosno van uobičajenih opštih mesta i pravila na koje smo svi navikli, a koja do sada nisu dala rešenja.

Kaže da je imao odlične razgovore sa slovenačkim premijerom, juče i danas, i izrazio zadovoljstvo što se razvija srpsko i slovenačko prijateljstvo.

„Razmatrali smo neke sitne probleme i već ih rešavamo, i verujem da ćemo prilikom sledeće posete, bilo u Ljubljani ili Beogradu, moći da kažemo da smo uspeli da prevaziđemo sve prepreke“, naveo je Vucić.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.