Japan obeležava 12 godina od zemljotresa koji je odneo više od 15.000 života

TOKIO – Japan danas obeležava 12 godina od snažnog zemljotresa i cunamija koji su pogodili severoistočne oblasti zemlje, odnevši živote više od 15.000 ljudi i izazvavši nuklearnu katastrofu za koju će biti potrebne decenije da se sanira, objavila je japanska agencija Kjodo.

Oporavak od zemljotresa magnitude 9,0 i posledičnog cunamija koji je razorio region napredovao je proteklih godina, ali je i dalje oko 31.000 ljudi ostalo raseljeno, dok planovi čišćenja nuklearnog kompleksa Fukušima Daiči takođe izazivaju kontroverze.

Više od decenije nakon katastrofe, nacionalna vlada više ne organizuje komemoraciju, a opštine u pogođenim područjima održavaju događaje u smanjenom obimu.

Najnoviji podaci Nacionalne policijske agencije objavljeni u četvrtak pokazuju da je broj poginulih u katastrofi 15.900 ljudi, dok se 2.523 osobe i dalje vode kao nestale.

Ogromna većina slučajeva smrti i nestalih osoba je u prefekturama Mijagi, Fukušima i Ivate.

Prema podacima Agencije za rekonstrukciju, zaključno sa 31. martom prošle godine, smrtni slučajevi u vezi sa katastrofom, kao što su bolest ili samoubistvo izazvano stresom, iznosili su 3.789.

Kontroverze i dalje postoje oko čišćenja nakon nuklearne katastrofe, uključujući i planove od proleća ili leta ove godine da se počne sa ispuštanjem prečišćene vode uskladištene u osakaćenoj elektrani Fukušima u more.

Voda kontaminirana nakon upumpavanja u reaktor radi hlađenja rastopljenog goriva u postrojenju se nakupila, a njena zapremina se takođe povećava zbog kišnice i podzemnih voda na lokaciji.

Izgradnja tunela dugog oko jedan kilemetar za ispuštanje u okean više od 1,3 miliona tona prečišćene vode počela je prošle godine. Već je 96 odsto dostupnih rezervoara za vodu napunjeno, a očekuje se da će kapacitet biti dostignut do leta ili jeseni ove godine.

Lokalno stanovništvo i ribarska preduzeća u toj oblasti, strahuju da će ispuštanje vode u Pacifik naneti ozbiljnu štetu zajednici. Susedne zemlje, uključujući Južnu Koreju i Kinu, takođe su izrazile zabrinutost.

Međutim, zabranjena zona i dalje postoji u blizini same elektrane u Fukušimi, a planirano je da se radovi razgradnje nastave do negde između 2041. i 2051. godine.

Delimično ponovno otvaranje je takođe napredovalo u nekim od poslednjih oblasti koje su ostale nedostupne od nuklearne katastrofe.

Prošle godine između juna i avgusta, u opštinama Katsurao, kao i Okuma i Futaba, u nekim oblastima su ukinute naredbe za evakuaciju, prenosi agencija Kjodo.

(Tanjug)

