Jemen: Više od 2 miliona dece će biti neuhranjeno u 2021.

NJUJORK – Očekuje se da će više od dva miliona jemenske dece mlađe od 5 godina biti akutno neuhranjeno u 2021. godini, saopštile su danas četiri agencije Ujedinjenih nacija pozivajući zainteresovane strane da okončaju dugogodišnji sukob koji je najsiromašniju zemlju arapskog sveta doveo na ivicu gladi.

Izveštaj UN upozorava da je gotovo svako šesto od te dece – 400 000 od 2,3 miliona – u opasnosti od smrti zbog teške akutne neuhranjenosti ove godine, što je značajno povećanje u odnosu na prošlogodišnje procene. U izveštaju se takođe navodi da nedostatak sredstava ometa humanitarne programe u Jemenu, jer države donatori nisu uspele da ispune svoje obaveze, prenosi AP.

„Kriza u Jemenu je toksična mešavina sukoba, ekonomskog kolapsa i ozbiljnog nedostatka sredstava“, rekao je Dejvid Bizli, izvršni direktor Svetskog programa za hranu, koji je izveštaj izdao zajedno sa Organizacijom za hranu i poljoprivredu , UNICEF-om i Svetskom zdravstvenom organizacijom. U 2020. godini humanitarni programi u Jemenu dobili su samo 1,9 milijardi dolara od potrebnih 3,4 milijarde dolara, navodi se u izveštaju.

UNICEF procenjuje da je gotovo svim jemenskim 12 miliona dece potrebna neka vrsta pomoći. To može uključivati pomoć u hrani, zdravstvene usluge, čistu vodu, školovanje i novčane potpore za pomoć najsiromašnijim porodicama.

„Ali postoji rešenje za glad, a to je hrana i kraj nasilju“, rekao je Bizli.

„Neishranjena deca su ranjivija na bolesti … To je začaran i često smrtonosan ciklus, ali relativno jeftinim i jednostavnim intervencijama može se spasiti mnogo života“, rekao je generalni direktor SZO Tedros Adanom Gebrejezus.

Jemenci su pretrpeli šest godina krvoprolića, razaranja i humanitarne katastrofe, podseća AP.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.