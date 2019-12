Jeste zbog toga dolazili u Tiranu. . . Što ne podnesete prijavu

TIRANA – Ako je Branko Stefanović učinio krivično delo, molim vas, podnesite prijavu, prestanite se besmislenim pitanjima, rekao je danas predsednik Aleksandar Vučić novinaru N1 na pitanje o ocu ministra Nebojše Stefanovića, začuđen što je, kaže, ta televizija poslala ekipu na samit u Tirani da bi ga iznova, po ko zna koji put, pitali o Branku Stefanoviću.

On je primetio da su SNS i on sam na istorijskom maksimumu posle afera koje su pokušali da „proizvedu“ njegovi politički protivnici i njima naklonjeni mediji, jer, kako je istakao, građani shvataju da oni misle ozbiljno i da bi lažima da ruše državu.

Novinar N1, naime, pitao je Vučića po završetku samita o „malom Šengenu“ da li to što je otac ministra Nebojše Stefanovića, Branko, bio u državnoj delegaciji koja je posetila i jednu italijansku fabriku oružja kao predstavnik firme GIM znači da ga je Stefanović, „njegov najbliži saradnik“, slagao najbliži saradnik slagao.

Vučić je rekao da je i od početka govorio da je Branko Stefanović bio član delgacije GIM.

„I kakvo je to krivično delo? Da li je nešto zabranjeno učinio? Nije. Ako jeste, molim vas podnesite krivičnu prijavu. Nemojte da glumite da se sekirate mnogo, jer se ne sekirate, ne kad je reč o nečijem tati, babi ili dedi, nego se ne sekirate i nikad niste postavili pitanje odakle Đilasu pravo da lično kupuje sekdune od RTS, prodaje i zaradi 620 miliona evra“, rekao je Vučić.

Ponovio je da, ako je Branko Stefanović učinio krivično delo, mogu da podnesu prijavu, te dodao da je „ionako sve tužioce i sudije 2009. godine postavio Đilas, zajedno sa Dušanom Petrovićem“.

Dodao je i da nema problem da sasluša pitanje, ali da novinar N1 koji mu je pitanje i postavio, kako kaže, ima problem sa odgovorom.

„Jer odgovor pogađa u sredinu, rastura sve vaše argumente, uništava vaše neistine i pobeđuje laži“, rekao je Vučić.

„Ako nađete bilo koje krivični delo, podnesite krivičnu prijavu, pa neka ode jednom zauvek u zatvor, samo da to rešimo. Samo da kažete koje je to krivično delo“, rekao je Vučić i dodao:

„A, ja ću da kazem tužiocima 10 krivičnih dela koje su počinili Đilas, Dušan Petrović, Jeremić, koje nikada niste smeli ni da pitate zastso jedna strana ambasada uplaćuje pare na račun“.

Vučić je istakao da su posle poslednjih afera koje su proizvodili Đilas i njegovi saradnici, SNS, i on sam, na istorijskom maksimumu, jer ljudi shvataju da su ozbiljni i da bi oni stvarno lažima da ruše državu.

„Mislite da su zaboravili Jovanjicu i besmislene laži kako je onaj što smo ga mi otkrili i uhapsili zvao moga brata, pošto smo mi radili nešto sa njima“, rekao je Vučić.

Dodao je da se sada, posle prijave, veštače telefoni, te upitao šta će biti kada se ustanovi da su njegovi politički protivnici lagali.

Na ponovno pitanje o Branku Stefanoviću, uz naglasak da je reč o tome da ga je Stefanović slagao, Vučić je rekao:

„Došli ste u Albaniju da me maltretirate sa ocem Nebojše Stefanovića i to šest put“.

Rekao je i da mu ne oidređuju ko je njegov najbliži saradnik, a Nebojša Stefanović jeste jedan od njegovih najbližih saradnika.

„I smeta vam naročito što je jedan od njemu najbližih ljudi lično iz automobila prvo heklerom razbio staklo i lično izvukao narko zlikovca koji je imao tri kilograma droge oko vrata. I zato vodite hajku protiv Nebojše Stefanovića i Gorana Papića“.

Kao je istakao predsednik, ljudi u Srbiji treba da znaju zašto se vodi hajka protiv tih ljudi, jer su uhvatili narko dilera, iščupali bitangu iz automobila, kriminalca koji je sa tom drogom mogao da otruje dve ili tri cele škole u Beogradu.

„Zato što mu je uništio biznis, a to oko 320.000 evra na crnom tržištu, kada oni to zamešaju….Ne znam šta rade, pošto je taj narko zlikovac posle toga bio i posećivan od strane lidera DOS-a u zatvoru da se vidi da su bliski. I pitanje je sad čije su to pare i sada je posao tužilaštva da vidi čiji su to novci, e pošsto su ti novci izgubljeni, onda je potrebno voditi hajku i kampanju i protiv Gorana Papića i protiv Stefanovića“.

Vučić je potom rekao da želi da se vrati na suštinu koja je proizašla iz pitanja novinara N1:

„Vi kažete da on (Nebojša) meni kaže da on (Branko) nema nikakve veze sa tim, a onda je on (Branko) bio negde u delegaciji. Pa to je moj posao da razgovaram sa Nebojšom Stefanovićem i o tome ću ja da razgovaram sa Nebojšom Stefanovićem.

I – kakvo je tu krivično delo? Nikakvo. Krivično deo – slagao me? Čuli ste, građani Srbije, kakvo je krivično delo počinio Nebojša Stefanović – slagao me je. Ja ću da razgovaram sa Nebojšom Stefanovićem o tome“, kazao je Vučić.

(Tanjug)