Jezivo otkriće: Ispod škole pronađeni ostaci 215 dece (foto)

Ostaci 215 dece, neke stare tek tri godine, pronađeni su zakopani na mestu nekadašnje škole za domorodačku decu u Kanadi, a ovo otkriće je premijer Džastin Trudo u petak nazvao potresnim podsetnikom na sramno poglavlje u istoriji te zemlje.

Earlier today we learned that the remains of 215 children have been found at the site of the former Kamloops Indian Residential School in British Columbia. It's time to bring our children home. #repatriation #truthandreconciliation https://t.co/r8FGMFt5Zu https://t.co/peeyvaA222 pic.twitter.com/QpTLudp0fx

— Association on American Indian Affairs (@IndianAffairs) May 29, 2021