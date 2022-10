Johanson: Pozitivan odgovor Srbije povodom viznog režima

BRISEL – Evropska komesarka za unutrašnje poslove Ilva Johanson izjavila je danas da su se predstavnici Evropske komisije zbog velikog priliva migranata obratili najvišim zvaničnicima Srbije kako bi se obezbedilo usklađivanje viznog režima sa EU i da su od Beograda dobili pozitivan odgovor.

Ona je na konferenciji za novinare navela da nakon „veoma pozitivnih i konstruktivnih razgovora sa Srbijom“ očekuje da će do usklađivanja sa viznom politikom EU u odnosu na neke treće zeml?e doći već sledećeg meseca, za neke druge zeml?e do kraja godine, a za neke do proleća naredne godine.

„Što pre Srbija uskladi svoju viznu politiku, to bol?e jer su kapaciteti nekih zemal?a kao što su Slovenija, Austrija i Belgija za prijem migranata sada zaista pod pritiskom zbog priliva l?udi koji najverovatnije nisu izbeglice“, rekla je Johanson.

Ona je ponovila da su države članice Unije poslednjih meseci zabeležile značajan porast dolazaka neregularnih migranata preko zapadnobalkanske rute.

„Primetili smo, takođe, da veliki broj njih dolazi preko Srbije zato što u tu zemlju ulaze bez viza i zatim dolaze u članice Unije“, rekla je komesarka odgovarajući na pitanje Tanjuga koliko su opravdane optužbe da je Srbija kriva za povećan broj migranata u EU.

Johanson je precizirala da je veliki porast zabeležen kod građana Indije i da su oni najbrojniji podnosioci zahteva za azil u Austriji u prošlom mesecu.

„Vidimo i veliki broj Kubanaca, zatim građana Burundija koji idu u Belgiju, a to su građani koji zaista retko dobijaju azil u zemljama Unije. Ima i dosta Tunišana“, navela je ona.

Komesarka objašnjava i da je to „veliki problem i stvara pritisak na zemlje članice i na njihov kapacitet“ da prime ove osobe zato što je sistem preopterećen tražiteljima azila, a koji, kako kaže Johanson, „najverovatnije nisu izbeglice kojima treba zaštita“.

(Tanjug)

