Još bez dijalog o rešenju krize u Crnoj Gori

KIJEV – Predsednik crnogorske vlade u tehničkom mandatu Dritan Abazović izjavio je danas u Kijevu da još nije dobio formalni poziv za sastanak o rešenju krize u Crnoj Gori i da će se odazvati ako ga bude.

Prvi uslov je da se izaberu sudije Ustavnog suda. Kako ići na izbore bez sudija Ustavnog suda, evo šta se dešava u Podgorici. Kako tako na izbore? Ako ne budu izabrane sudije, opet ide javni poziv, testiranje kandidata, a praznici su, i izgubićemo dva meseca. Nije problem, može i tako ali nije odgovorno. Tvrdim da je politički cilj DPS-a da se ovo stanje konfuzije i političke destabilizacije produži. To rade samo ljudi koji ne žele da vide ovu državu kao uspešnu, jer ne žele da je vide kao uspešnu ako nisu oni na vlast“, rekao je Abazović novinarima u Kijevu posle potpisivanja deklaracije o evropskoj perspektivi Ukrjaine sa predsednikom Volodimirom Zelenskim.

Govoreći o Zakonu o predsedniku, Abazović je rekao da Venecijanska komisije može da da mišljenje, ali da će konačnu reč reći Ustavni sud.

Nije isključio mogućnost da ovaj zakon ne bude prva tačka dnevnog reda Skupštine Crne Gore 12. decembra, jer postoji realna mogućnost dodatnih konsultacija.

„Može Venecijanska komisija, može Udruženje pravnika, ali konačnu reč ima Ustavni sud. Tako je u suverenim zemljama. Navijam i očekujem mišljenje Venecijanske komisije pre 12.decembra, to će pomoći našim poslanicima“, rekao je Abazović, preneo je portal RTCG.

Istakao je da je zato prvi uslov izbor sudija Ustavnog suda.

„Kako ići na izbore bez sudija Ustavnog suda, evo šta se dešava u Podgorici. Kako tako na izbore? Ako ne budu izabrane sudije, opet ide javni poziv, testiranje kandidata, a praznici su, i izgubićemo dva meseca. Nije problem, može i tako ali nije odgovorno. Tvrdim da je politički cilj DPS-a da se ovo stanje konfuzije i političke destabilizacije produži. To rade samo ljudi koji ne žele da vide ovu državu kao uspešnu, jer ne žele da je vide kao uspešnu ako nisu oni na vlasti“, rekao je premijer.

Abazović je izrazio podršku načelniku Istražnog zatvora Predragu Spasojeviću, kome je dvaput bačena bomba na kuću i istakao da su svi problemi u Crnoj Gori vezani za organizovani kriminal.

„Zatvor decenijama služi kao regrutni centar za organizovani kriminal. Tamo se pristupalo klanovima. Istraga nas mora odvesti do nekih grupa i ljudi. Logično da to mora imati neke reacije ljudi koji su se ogrešili o zakon. Država se trudi da štiti sve koji su ugroženi. Nisam čuo da je Spasojević ranije bio ugrožen, ali on radi posao koji donosi veliki rizik. Ljudi koji su u sukobu, koji su različiti, su u zatvoru, to nam stvara probleme“, rekao je Abazović.

Istakao je da je veliki napor pao na leđa malog broja ljudi a veliki broj ljudi čeka da oni naprave neku grešku, kako bi povratili svoje pozicije.

To je, ocenio je, složena situacija.

On tvrdi da je informisan od sektora bezbednosti da su identifikovana neka lica koja mogu da se dovedu u vezu sa napadom na kuću Spasojevića.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.