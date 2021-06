Jović: Srbija sve više može da ponudi i ono što SAD nude

FRANKFURT – Srbija našim mladim ljudima sve više može da ponudi i ono što im SAD nude – a to je da od svog znanja i marljivog rada mogu pristojno da žive ako su u svojoj profesiji zaista jako dobri, istakao je novi generalni konzul Srbije u Čikagu Damjan Jović.

Jović je, u intervjuu za frankfurtske „Vesti“, kazao da u Čikagu sreće ljude koji su uspešni u svojim profesijama ili su pred penzijom, a razmatraju opcije za povratak u Srbiju ili su već doneli odluku i kupili nekretnine u Beogradu i drugim mestima.

„Nažalost, još nam mnogo mladih ljudi i odlazi iz Srbije u potrazi za boljim životom ili ostvarenjem nekog svog sna, ali dosta je i njih koji tek kada ovde stignu shvate da san i java nisu jedno isto. Nigde nije lako, ali optimista sam da posvećenošću i velikim radom u narednih desetak godina možemo da izgradimo Srbiju kao državu u koju se više naših ljudi vraća nego što iz nje odlazi“, kazao je on.

Najavio je da će, pored uže konzularne delatnosti, prioriteti njegovog rada biti rad sa dijasporom, jačanje ekonomskih odnosa Srbije i SAD, ali i povezivanje i stvaranje preduslova za saradnju i razmenu između obrazovnih, kulturnih, zdravstvenih i drugih institucija dve države.

„Trudićemo se da u narednim godinama veći broj mladih ljudi srpskog porekla iz SAD dovodimo organizovano u Srbiju da provedu bar mesec dana upoznajući intenzivno zemlju svojih predaka, ali i ljude koji u njoj žive, rade i stvaraju. Pokušaćemo da im ponudimo najlepšu uspomenu i celoživotnu vezu sa maticom. Planirane su i aktivnosti na unapređenju mogućnosti za učenje srpskog jezika“, najavio je on.

Jović je kazao da Srbija našem čoveku može ponuditi spontanost, toplinu i osećaj pripadnosti, koji su često potcenjeni, ali neretko određuju kvalitet života, dodajući da to naši ljudi u Americi najbolje znaju.

Što se tiče unapređenja saradnje između srpskih privrednika u dijaspori i matici, on je rekao da će nastojati u narednom periodu da uspešnim poslovnim ljudima iz dijaspore u SAD približi poslovne prilike u Srbiji.

„Poznato je da je npr. „Fajnenšel tajms“ Srbiju proglasio za najbolju destinaciju za strane direktne investicije na svetu, a to nije preporuka koju možete kupiti, već je priznanje za rezultate napornog rada koji su sve državne institucije uložile u stvaranje pozitivnog investicionog ambijenta. Ne vidim razlog da naši uspešni poslovni ljudi u SAD ne prepoznaju istu onu poslovnu priliku da naprave profit u Srbiji koju prepoznaju nemački, austrijski, italijanski, švajcarski i drugi preduzetnici“, naglasio je on.

Jović ukazuje i da je veliki broj američkih kompanija, čiji su vlasnici srpskog porekla, već prepoznao prednosti poslovanja u Srbiji, tako da mnoge od tih kompanija imaju kancelarije u Beogradu i širom naše zemlje.

„Broj ljudi koje te kompanije zapošljavaju u Srbiji je iz godine u godinu sve veći i to me raduje, ali nesporno je da još postoji veliki neiskorišćen potencijal“, rekao je on.

Inače Jović kaže da ne postoje pouzdani i precizni podaci o broju pripadnika srpske dijaspore u Americi, ali i konstatuje nesumnjivo da je naša dijaspora u SAD najbrojnija u poređenju sa dijasporom u bilo kojoj drugoj državi.

„Nezvanične procene se kreću od 600.000 do milion iseljenika svih generacija. Zvanične brojke sa prethodnih američkih popisa su znatno niže, ali ni one nisu pouzdane, jer se na popisu mnogi ljudi nisu izjašnjavali o nacionalnoj pripadnosti. U svakom slučaju, mislim da je od ukupnog broja mnogo važniji broj onih koji su spremni da se odreknu delića ličnog komfora, kako bi svoje znanje, ugled, kontakte, materijalne resurse angažovali zarad ostvarenja opšteg dobra ili u svrhu ostvarenja nacionalnih ciljeva i jačanja prijateljskih odnosa između Srbije i SAD“, podvukao je Jović.

U tom smislu smatra da „nas ima dovoljno, ali da smo slabo organizovani“, tako da će po tom pitanju u narednom periodu morati da uloži dodatni napor i to će predstavljati jedan od njegovih prioriteta u radu.

(Tanjug)

