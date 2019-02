Jutarnji: Obrt u slučaju žigosane devojčice, sama tražila

ZAGREB – U priči o tome da je jedan školarac svoju drugaricu žigosao slovom „U“ na telu, koja je zgrozila hrvatsku javnost, došlo je do obrta, piše Jutarnji list i ističe da je s velikom verovatoćom devojčica to sama tražila ili dopustila.

Do ovog obrta je, navodi zagrebački dnevnik, došlo na osnovu brojnih razgovora sa školskim kolegama pomenute devojčice.

Jedna njena poznanica ispričala je za Jutarnji da je često viđala žigosanu devojčicu da nosi majice sa ustaškim simbolima.

„Dečak joj slovo ‘U’ nije mogao napraviti u jednome potezu, bez da se ona trznula… pa tamo je bilo 20 učenika…”, rekla je neimenovana koleginica.

Jutarnji napominje da ne dugo nakon što je u petak ujutru na njenom Fejsbuk profilu otkrivena fotografija u majici s ustaškim simbolima, kao i da su o tome hteli da razgovaraju s njenim ocenim, inače, Albancem Ademom Šaljom, pomenuta fotografija je nestala i zamenjena je njenom slikom s cvetićima u kosi.

List piše da je ipak pre nego je fotografija zamenjena redakcija napravila skrinšot.

Istodobno, u petak ujutro je, navodi se zadarska policija protiv učenika koji je devojku “žigosao” i potom joj rekao da se sada može hvaliti da je ustaša, podigla krivičnu prijavu zbog nanošenja telesnih ozleda, ali kvalifikacijom, težim oblikom telesne ozlede iz mržnje.

Otac devojke je Jutarnjem u petak rekao da ne može da razgovara za novine.

„Ne mogu sada da razgovaram jer sam sa svojim detetom došao u policiju. Napadnuta je opet, pretili su joj“, rekao je Šalja uzbuđenim glasom, piše list.

Dodao je, navodi se, i da je bilo više oblika pretnji njegovoj ćerki te da su joj u pomoh pritekla dvojica učenika.

„Onaj koji je pretio rekao je da će je pronaći u kvartu, a i ja lično dobijam pretnje“, tvrdi Šalja.

Direktor škole Jozo Dragić, na insistiranje Jutarnjeg da objasni zašto odmah u sredu nije policiji prijavio događaj, objašnjava da su deca poslata sa časa fizičkog u njegovu kancelariju, nakon što je profesorka primetila slovo “U” na ruci devojke, ali da su ga učenici priklinjali da ništa ne preduzima, te da su oni prijatelji.

“ Eno ih i danas, sede zajedno u razredu, nasmejani, vedri. Danas sam nekoliko puta bio u tom razredu, više puta pitao devojku kako je, da li se boji, kazala je da je odlično i da nema nikakav strah“, rekao je Dragić.

Međutim, samo nekoliko sati kasnije, direktor zadarske škole je, čini se, piše Jutarnji, shvatio da je događaj ipak morao da prijavi.

Do tog preokreta, navodi se, očito je došlo nakon što je devojka na velikom odmoru dobila pretnje.

“ Snosim tu krivicu, ako je to tako, da trebalo je odmah da prijavim, ali ja sam stvarno sve učinio po Protokolu o nenasilju u školi. Nisam ni izjavio da je to bezazlena dečja igra, to su sama deca meni izjavila, tim rečima, neposredno nakon događaja i molili su me da ne zovem ni lekara ni policiju“, kazao je Dragić.

Upitan da li zbog svega očekuje sankcije, direktor Dragić je kratko odgovorio: “ Izgleda da očekujem, na žalost“.

(Tanjug)