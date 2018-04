Kako će Rusija odgovoriti na američke sankcije

Rat sankcijama na relaciji Vašington—Moskva se ne stišava. Rusija proučava čitav spisak mogućih uzvratnih mera na američke sankcije. Ruski eksperti kažu da Zapad menja taktiku kada je reč o pritiscima na Rusiju i da na sve načine pokušava da unese raskol u rusko društvo.

Portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova je, odgovarajući na pitanje kako će Rusija odgovoriti na nove američke sankcije, rekla da Moskva ima čitav spisak mogućih mera koje se proučavaju.

Prema njenim rečima, Zapad ne nameće sankcije Moskvi kao odgovor na akcije Rusije, već u okviru opšte strategije pritiska na nju.

Ona je istakla da Rusija ne namerava da vodi protivzapadnu politiku uprkos svim sankcijama i provokacijama i ponovila je da su ciljevi Rusije saradnja i konstruktivni dijalog, te je pozvala Zapad da sva sporna pitanja rešava za pregovaračkim stolom.

Ruski politikolog Igor Šatrov smatra da cilj Zapada nije toliko udar na rusku ekonomiju koliko na rusko društvo. Kako kaže, da bi izvršili pritisak na Moskvu, zapadnjaci su počeli da menjaju taktiku.

„Spolja udarju na bolne tačke, koje imaju više veze sa raspoloženjima u ruskom društvu nego sa ekonomskom situacijom. Primer su sankcije ruskim sportistima, koje su optuživali za doping… Jasno je da udaraju po osetljivim mestima važnim za društvo i mogu se očekivati novi udari“, rekao je Šatrov za Sputnjik.

Prema njegovom mišljenju, takva taktika će se nastaviti u doglednoj budućnosti, a to bi moglo da izazove novi hladni rat.

„Postalo je jasno da takva politika ne unosi raskol u rusko društvo, ona ga — naprotiv — još više konsoliduje. Koliko god da nas satanizuju i optužuju za koješta, društvo u tim pitanjima ostaje ujedinjeno. Sada će, po mom mišljenju, cela zapadna kampanja biti usmerena na raskol ruskog društva, pošto bez podrške građana vlasti neće moći da nastave svoju politiku, uključujući i onu na međunarodnoj sceni. Pokušaji da destabilišu situaciju iznutra, gde Zapad zavlači ruke, kao i pokušaji da se organizuju razne obojene revolucije i građanski protesti — to je nešto što će dovesti do procesa koji nazivaju novi hladni rat“, zaključio je Šatrov.

Podsetimo, SAD su u petak ponovo proširile sankcije Rusiji. Ovoga puta ograničenja su povezana s „ponašanjem Rusije“ na Krimu, Ukrajini, Siriji i sa navodnim sajber-napadima.

Na spisku se našlo 38 ruskih biznismena, zvaničnika i kompanija.

Ruski analitičari smatraju da je to sistemski pritisak na rusku elitu i da bi te sankcije biznismenima mogle da donesu ozbiljne probleme. Međutim, zapadni stručnjaci kažu da bi ove sankcije mogle da idu naruku Vladimiru Putinu, koji već odavno želi da se kapital, koji su ruski biznismeni izneli iz zemlje i investirali u SAD i druge zemlje, vrati u Rusiji. I trenutno se to dešava.

Kako objašnjavaju, mnogi ruski preduzetnici strahuju da će njihov novac i aktive u inostranstvu biti zamrznuti, pa im je sigurnije da novac vrate u svoju zemlju.

Međutim, mediji pišu i da SAD razmišljaju o novim sankcijama Rusiji zbog „hemijskog napada“ u Siriji, dok analitičari smatraju da bi taj potez Vašingtona bio apsurdan.

„To (’hemijski napad‘ u sirijskoj Dumi) je samo izgovor, opravdanje za nove sankcije. Zadatak SAD je da još više ’zakuvaju‘ situaciju, da je dovedu do ključanja i da u potpunosti pokvare naše odnose. Pritom, SAD sve to rade izvlačeći svoju korist. Amerika, na primer, zatvara svoje tržište za ruski aluminijum i time počinje da igra ulogu ekonomskog ’gazde sveta‘. To je standardna shema. Izneta je ničim nepotvrđena verzija o navodnom hemijskom napadu u sirijskoj Dumi, koji je navodno izvršila sirijska vojska. Ovo se radi pre svega zato što Amerika počinje da gubi svoj položaj svetskog lidera, a oni veruju da se njihova pozicija može popraviti samo ako demonstriraju vojnu odlučnost i vojnu silu. Mislim da će sve to dovesti do razarajućih posledica za samu Ameriku. Ali ti političari ne razmišljaju logično, već kod njih preovlađuju emocije. Ako se tako nastavi, smatram da će oni stići i do kulturne sfere i da će na tom polju pokušati nešto da urade. Situacija je više nego apsurdna“, kaže politikolog Sergej Žuravski.

Analitičar dodaje da Moskva ima „arsenal“ kojim može da odgovori, ali da je za američke političare najveći košmar prijateljstvo Rusije i Kine.

„Rusija bi mogla, ako ne da blokira, onda da oteža Zapadu poslovanje, kada je reč o sferi ekonomije, logistike, biznisa. A najstrašniji košmari za američke političare počinju onda kada Rusija, uslovno govoreći, kaže: „Dosta!“ i počne još više da učvršćuje prijateljstvo i saradnju sa kineskim prijateljima. Mada ne isključujem da je to cilj Amerikanaca, jer oni žele da proglase Rusiju i Kinu za novu osovinu zla, kako bi i dalje nametali svoju volju svojim satelitima. U svakom slučaju, čini mi se da šta god da Amerika radi, samo pogoršava svoju poziciju“, smatra Žuravski.

Inače, američke vlasti su zapretile i da će preduzeti kaznene mere prema onim državama koje prekrše sankcije Rusiji, uvedene na osnovu Zakona o borbi protiv protivnika Amerike putem sankcija.

(Sputnjik)