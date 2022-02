Karner: Stvorili smo snažan savez protiv krijumčara ljudi

BEČ – Na današnjoj konferenciji o vraćanju ilegalnih migranata koji nemaju šanse da dobiju azil u EU stvoren je snažan savez protiv ilegalne migracije i krijumčara ljudi, preneo je domaćin skupa ministar unutrašnjih poslova Austrije Gerhard Karner.

Karner je na konferenciji za štampu posle sastanka na kojem su učestvovali predstavnici iz više od 20 država EU i Zapadnog Balkana, istakao da je Zajednička koordinaciona platforma (JCP) konkretan instrument za ovu borbu.

„Danas smo usvojili zajednički radni dokument, deklaraciju, koja sadrži konkretne korake. Konfereciju je obeležio dijalog, a taj dijalog je važan. JCP je platforma koja pruža mogućnost koordinisanog, jedinstvenog delovanja u vraćanju ilegalnih migranata“, objasnio je.

Karner je kazao da je dogovoreno da se automatizuju regionalni mehanizmi na Zapadnom Balkanu za vraćanje ilegalnih migranata.

„Veliki zajednički cilj, a to smo stvorili ovom konferencijom, je da imamo snažan savez protiv krijumčara ljudi. Moramo svom snagom da vodimo borbu protiv ovog oblika brutalnog organizovanog kriminala, a to je moguće samo zaštitom granica, brzim postupcima za dobijanje azila i saradnjom, kao i doslednim vraćannjem migranata“, poručio je on.

Evropski komesar za proširenje Oliver Varheji istakao je da JCP pokazuje jasno da je Zapadbi Balkan deo EU, i da je potrebno brže približiti ovaj region Uniji.

„Za ovu Evropsku komisiju je Zapadni Balkan prioritet, a njegova puna integracija u EU je naš cilj“, naglasio je.

Varheji je ukazao da postoji problem ilegalne migracije kojem se treba posvetiti.

Preneo je da je na konferenciji dogovoreno da je neophodna solidnija zaštita granica, kao i funkcionišući sistem azila u EU.

„Neophodna nam je nova dimenzija saradnje, dugoročne strategije za Zapadni Balkan. Spremni smo da damo 355 miliona evra za Zapadni Balkan kako bi sarađivali u borbi protiv ilegalne migracije. Dogovorili smo da je važno da se uspostavi regionalni mehanizam za vraćanje migranata i da je bitno podsticati dobrovoljni povratak“, kazao je on.

Prva vraćanja su realizovana prošle godine iz BiH, što je, kaže, bio važan korak za bezbedan Zapadni Balkan.

Ministar sigurnosti BiH Selmo Cikotić podsetio je da je Bosna pre dve godine imala ozbiljnu bezbednosno-političku krizu zbog velikog broja migranata.

Zajedno sa EU, objasnio je, kriza je uspešno stavljena pod kontrolom.

Naglasio je da je u suočavanju sa problemom migracije potrebna regionalna saradnja.

Cikotić je na pitanje o islamskim ektremistima u BiH kazao da BiH ne predstavlja opasnost po EU.

„Pretpostavka da u BiH ima ekstremista ima samo u medijima, ali nema argumenata, činjenica. Takve tvrdnje nisu tačne. Ima samo malo pripadnika Islamske države, to je par porodica koje su dobile državljanstvo da ne bi bili apatridi“, objasnio je.

Podsetio je i da je BiH jedna od prvih država koja je usvojila zakon kojim je definisana odgovornost onih koji su pošli da ratuju u inostranstvu, i da je u skladu s tim zakonom kaznila lica koja su bila na ratištima.

Trenutno, prema njegovim rečima, u BiH ima oko 2.000 ilegalnih migranata, a pre godinu dana bilo ih je između 8.000 i 10.000.

„Njihov broj je smanjen zahvaljujući striktnijoj kontroli granice na istoku i vraćanju migranata. Oko 500 ilegalnih migranata vraćeno je prošle godine u njihovu domovinu“, dodao je Cikotić.

(Tanjug)

