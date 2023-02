Kasumović prvi političar u FBiH koji je osporio legitimitet Kristijana Šmita

SARAJEVO – Fuad Kasumović, lider stranke BHI-KF prvi je političar iz Federacije BiH koji je osporio legitimitet visokog predstavnika Kristijana Šmita.

Kasunović je gostujući na sarajevskoj N1 tv. komentarisao formiranje vlasti u Federaciji BiH i istakao da je Šmit napravio grešku kada je u izbornoj noći nametnuo izmene Izbornog zakona i da zato mora da reaguje ako dođe do blokiranja ovog procesa.

„Oni koji su u izbornoj noći ogromnu grešku napravili, promenili Izborni zakon, govorim o Šmitu. On je rekao da je sa tim izmenama deblokirao formiranje vlasti u Federaciji. Ako se desi to što SDA nagoveštava, aposlutno je da mora reagovati, iako to nije ni demokratski, ni u jednoj državi osim Bosni to ne bi smeo da uradi, onda mora da dovrši posao“, rekao je Kasumović.

Na konstataciju da je Šmit rekao da se u tom slučaju ne radi o blokadi, Kasumović je odgovorio da je Šmit isluženi političar i da se u BiH veruje svakom, kako je rekao, ćati koji doće iz EU.

„Nemojte verovati trećerazrednim međunarodnim političarima, pa ni tom Kristijanu. Šta je on to u svojoj državi, došao isluženi političar u izbornoj noći i povlači nacionalistički zakon. Svaki tamo ćata iz Evropske unije dođe i mi njemu verujemo“, rekao je Kasumović, koji je i gradonačelnik Zenice.

Na pitanje da li želi da kaže da je Šmit „ćata“ i „trećerazredni političar“, Kasumović je odgovorio pitanjem:“A, šta je drugo“.

Šmit je, prema njegovim rečim, poslat u BiH po nekim drugim zahtevima i da je svima jasno šta je uradio.

„Šmit igra na štetu BiH, on je vrlo bitan činilac, malo legalan, a malo nelegalan. U Republici Srpskoj kažu da nije legalan, predsednik Reublike Srpske neće da se sastane sa njim“, kazao je Kasumović i dodao:

„Kako je legalan, ko ga je imenovao, ako se ne imenuje tamo u Savetu gde se imenuje, nije imao punu podršku…“.

Kasumonović je pojasio da ako Šmit nije legalan na čitavoj teritoriji BiH i ne priznaje ga jedan deo držav, onda, kazao je, „ni ja ne mogu reći da je legalan“.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.