Katastrofalne posledice uragana: STRAVIČNI snimci sa Bahama (video)

Lokalni Bahamas Pres objavio je nove video snimke sa područja uraganom opustošenog ostrva Abako.

Snimci prikazuju potpuno devastirana mesta, a Bahamas Pres piše da ima mnogo mrtvih te da su oni stradali u poplavama koje su usledile nakon što je Dorijan opustošio ostrva.

U gradu Marš Harburu na Abaku nastala je ogromna šteta jer je grad doslovno završio pod vodom.

Objavljena je fotografija iz grada, na kojoj se vide tela na kamionu.

Zasad, prema službenim, ali nepotpunim izveštajima, pet osoba je poginulo, no Bahamas Pres piše da je popis nestalih sve veći te da će biti i više mrtvih.

Već su ranije objavljeni snimci sa Abaka, na kojima se čuje kako građani mole za pomoć, ali i snimci koje prikazuju potpuno uništenje imovine, preneo je portal Index.hr.

CNN je objavio, pozivajući se na izjave volontera, da na području Abaka ima ranjenih i nestalih osoba.

„Svaka soba u kući puna je vode. Nameštaj pluta po kući… Sve je uništeno. Nikad nisam doživela nešto slično. Uragan Metju je bio grozan, mislila sam da je to bilo najgore. Ali ovo sada je 10 puta gore“, ispričala je za CNN Šani Boud iz Marš Harbura.

Uragan Dorijan oslabio je na oluju treće kategorije u blizini Bahama, gde je ubio najmanje petoro ljudi i uzrokovao katastrofalnu štetu.

Nacionalni centar za uragane u Miamiju navodi da je Dorijan „nepomičan“ severno od ostrva Grand Bahama koji je potresao uragan više od 24 sata.

Središte Dorijana bilo je 50 kilometara od glavnog grada Friporta.

Neprekidno je udarao vetrovima brzine 195 kilometara na sat, rekli su iz Nacionalnog centra za uragane ujutro oko 08.00 sati.

Premijer Bahama Hubert Minis izvestio je da je najmanje petoro ljudi poginulo na Bahamima za vreme oluje i poručio da je zemlja „usred istorijske tragedije“.

Potraga i napori spasilačkih službi bili su otežani u ponedeljak, a Minis je rekao da će se nastaviti i danas.

Raspon štete će biti poznat kada se Dorijan odmakne od arhipelaga u Atlantskom okeanu.

Uragan je uzrokovao masovne poplave i snažne vetrove koji su uništili električne vodove i iščupali krovove kuća.

Na ostrvima Abakos na Bahamima je došlo do odrona zemlje.

Iako se prognozira postepeno slabljenje uragana, očekuje se da će „Dorijan ostati snažan uragan u sledećih nekoliko dana“, navode iz Nacionalnog centra za uragane.

Catastrophic #HurricaneDorian 175 plus mph in the Abaco Island right now #Dorian2019 #Dorian 🌀👀 pic.twitter.com/vA5HPpCusj

— Máximo Alexander (@MaximoSPQR) September 1, 2019