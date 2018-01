Kejptaunu preti „nulti dan“ kada će presušiti česme (video)

Oko četiri miliona stanovnika Kejptauna, u Južnoafričkoj Republici, suočena su sa nestašicama vode, a lokalni zvaničnici upozoravaju da bi 12. aprila grad mogao potpuno da ostane bez vode.

Zvaničnici su nedavno govorili da će “nulti dan“, kada će presušiti sve česme, biti 22. aprila, javio je CNN.

Stanovici ovog grada i značajnog turističkog mesta sada na sve načine pokušavaju da štede vodu, a savetovano im je i da tuširanje svedu na vreme do 90 sekundi.

It's being called "Day Zero" — the day when the taps run dry. Officials in Cape Town, South Africa, say their city could face this challenge in less than three months https://t.co/kN7cNfrG0p pic.twitter.com/QxKiY9FVJ1

— CNN (@CNN) January 26, 2018