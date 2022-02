Kijev od EU trazi jasnu izjavu o izgledima za clanstvo UKR

KIJEV – Ukrajinski ministar spoljnih poslova Dmitrij Kuleba izjavio je danas da EU treba da se izjasni o perspektivi članstva Ukrajine u Uniji, ocenjujući da će to biti jasan signal za Rusiju.

„Juče sam na svim sastancima sa evropskim kolegama koje sam imao da je došlo vreme da se Ukrajini obezbedi evropska perspektiva. Jasno definisati i jasno reći da će Ukrajina biti članica EU“, rekao je Kuleba na onlajn brifingu, prenosi RIA Novosti.

On smatra da je to potrebno uraditi odmah jer će to biti jasan signal Rusiji da je, šta god ona radila, Ukrajina evropska država u svakom smislu i da će biti članica Evropske unije.

Vrhovna rada Ukrajine je u decembru 2014. godine izmenila dva zakona, napuštajući vanblokovski status države.

U februaru 2019. godine ukrajinski parlament je usvojio amandmane na ustav, čime je osiguran kurs zemlje ka EU i NATO.

(Tanjug)

