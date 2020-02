Kikl traži kontrole na granici ka Italiji

BEČ – Bivši ministar unutrašnjih poslova Austrije Herbert Kikl zatražio je, povodom porasta broja infekcija koronavirusom u Italiji, uvođenje ganične kontrole ka toj zemlji.

Šef poslaničkog kluba Slobodarske partije Austrije (FPO), u izjavi bečkom dnevniku „Esterajh“, rekao je da bi Austrija trebalo da uvede granične kontrole na međi sa Italijom, ako dođe do pogoršanja situacije u toj zemlji.

„Najvažnije je sada da sprečimo unošenje virusa u Austriju. Za to je potrebna ofanzivna, sistematska i konkretna komunikacija od strane odgovornih u vladi. Ono što do sada slušamo je nebulozno i nejasno“, podvukao je on.

Kikl podseća da ministri unutrašnjih poslova i zdravlja stalno govore da je Austrija pripremljena za izbijanje koronavirusa, umesto da govore o tome da žele to da spreče.

Što se granične kontrole tiče Kikl smatra da treba pogranični saobraćaj smanjiti na minimum i kontrolisati putnike.

U Austriji se danas, zbog stanja u Italiji, održava sednica kriznog štaba, kojoj će prisustvovati i kancelar Sebastijan Kurc.

(Tanjug)