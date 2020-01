Kina počela da razvija vakcinu protiv koronavirusa (foto)

Kina je počela da razvija vakcinu za novi tip koronavirusa, piše „Čajna dejli“ pozivajući se na načelnika Centra za kontrolu i prevenciju bolesti Kine Sua Venboa.

China has started to develop vaccine for the novel #coronavirus after successfully isolating the first strain of the virus, said Xu Wenbo from Chinese Center for Disease Control and Prevention on Sunday.

Drug screenings for the virus are also underway. pic.twitter.com/wmwcslHqxx

— People's Daily, China (@PDChina) January 26, 2020