Kineski naučnici traže kineski patent na američki lek za borbu protiv koronavirusa iz Vuhana

Naučnici u kineskom gradu koji je u središtu epidemije virusa, prijavili su za patent postojeći lek američke kompanije „Gilied“ (Gilead Sciences Inc.) za lečenje te bolesti.

To će verovatno podstaći sukob oko tehnološke politike koji je doprineo pokretanju „tarifnog rata“ Vašingtona s Pekingom.

Državni Institut za virusologiju u gradu Vuhanu je ove nedelje objavio da je zahtev za patent podneo u januaru zajedno s jednom kineskom vojnom laboratorijom.

Institut je u saopštenju potvrdio da postoje „prepreke u intelektualnom vlasništvu“, ali kaže da ipak traži šatent „radi zaštite nacionalnih interesa“ Kine.

Davanje kineskog patenta domaćim naučnicima bi kineskoj državi moglo dati prednost u pregovorima o plaćanju leka. Ali, to bi takođe moglo podstaći žalbe da Peking zloupotrebljava svoj pravni sistem da bi izvršio pritisak na mu strane kompanije prepuste svoju dragocenu tehnologiju.

U četvrtak je zvanična novinska agencija Sinhua rekla da bi trebalo da počnu klinička ispitivanja leka nazvanog „remdesivir“.

„Gilied“, sa sedištem u Foster Sitiju, u Kaliforniji, rekao je da je 2016. podneo zahtev za kineski patent za upotrebu „remdesivira“ protiv koronavirusa i da čeka odluku. Porodica koronavirusa uključuje novi koronavirus, sa oznakom „2019-nCoV“ koji je uzrok epidemije u Vuhanu.

“ ‘Gilied’ nema uticaja na to da li će (kineski) patentni ured izdati patent kineskim istraživačima“, rekao je portparol kompanije Rajan Mekil. „Njihova prijava je podneta više od tri godine posle podnošenja prijave ‘Gilieda’ i biće razmotrena s obzirom na ono što je već poznato o (hemijskom) jedinjenju (u leku) i u prijavi za prijavu patenta“.

Kineski Institut je saopštio da je prijavu podneo 21. januara. Dva dana kasnije kineske vlasti su obustavile većinu pristupa Vuhanu, gradu s 11 miliona ljudi. Zabrana je proširena i na okolne gradove i neke druge pokrajine Kine, čime je najvećim merama preduzetim ikada do sada protiv neke bolesti, izolovano ukupno 60 miliona ljudi.

Kina po pravilima Svetske trgovinske organizacije ima pravo da proglasi hitnost i time primora neku kompaniju da odobri korišćenje njenog patenta radi zaštite javnosti. To zahteva plaćanje naknade za licencu u iznosu koji se bude smatrao pravednom tržišnom vrednošću.

Vlada bi mogla da izbegne tu naknadu ako bi patent dobio Institut iz Vuhana, deo elitne Kineske akademije nauka.

Institut je saopštio da je konkurisao za „upotrebni patent“ i naveo kao metu leka soj najnovijeg virusa, iz Vuhana. „Giliedova“ prijava patenta, podneta pre no što je virus identifikovan, navodi celu porodicu koronavirusa, a ne samo jedan konkretan soj.

Kineski istraživači su prijavu patenta podneli „iz perspektive zaštite nacionalnih interesa“, navodi se u izjavi Instituta.

„Ako relevantne strane kompanije planiraju da doprinesu sprečavanju i kontroli epidemije u Kini, saglasni smo da ako državi to treba, nećemo zahtevati primenu prava datih patentom“, saopštio je Institut.

„Gilied“ je rekao da je prošle nedelje sarađivao sa američkim i kineskim zdravstvenim vlastima na proučavanju „remdesivira“. Kompanija je saopštila da je taj lek dala za hitnu upotrebu malom broju pacijenata s virusom iz Vuhana „u odsustvu bilo kakvih drugih odobrenih mogućnosti lečenja“.

„Remdesivir“ je primenjivan u lečenju prvog američkog pacijenta s novim virusom u jednoj bolnici severno od Sijetla. Detaljan izveštaj o simptomima i lečenju tog pacijenta je objavljen u časopisu „Nju Ingland džornal of medisin“ (New England Journal of Medicine). Taj čovek je pušten iz bolnice i oporavlja se kod kuće, ali nije jasno da li mu je „Giliedov“ lek pomogao ili ne.

