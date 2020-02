Kjara stigla do Korzike, vetar do 220 kilometara na čas

Oluja Kjara nastavila je da se kreće danas ka jugu a vetar na Kozici je tokom jutra dostigao 220 kilimetara na čas.

U regionima na jugu Francuske vetar će dostići 100 do 130 kilometara na čas, dok će na obali, od Esterela do Antiba, brzina vetra biti 90 do 110 kilometara na čas.

Meteorolozi su najavili da će vetar danas posle podne oslabiti.

Najmanje sedam ljudi je poginulo u oluji koja je u nedelju i ponedeljak pogodila Evropu.

Stotine letova i vozova su otkazane, a hiljade domaćinstava ostalo je bez struje.

Nevreme danas ne bi trebalo značajno da poremeti saobraćaj.

(Beta)