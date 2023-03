Kleverli: Nema nuklearne eskalacije zbog municije sa osiromašenim uranijumom

LONDON – Britanski ministar spoljnih poslova Džejms Kleverli izjavio je danas da ne postoji opasnost od „nuklearne eskalacije“ u ratu u Ukrajini, nakon što je ruski predsednik Vladimir Putin kritikovao Veliku Britaniju zbog snadbevanja ukrajinskih snaga tenkovskom municijom sa osiromašenim uranijumom.

Kleverli je rekao da je Rusija jedina zemlja koja govori o rastućem nuklearnom riziku, a municija je, kako tvrdi, konvencionalna.

„Nema nuklearne eskalacije. Jedina zemlja na svetu koja govori o nuklearnim pitanjima je Rusija. Nema pretnje po Rusiju, ovde se radi isključivo o pomoći Ukrajini da se sama odbrani“, rekao je Kleverli na predstavljanju britanske međunarodne tehnološke strategije, prenosi Rojters.

On je rekao da je važno pobrinuti se da svi razumeju da, kako tvrdi, „samo zato što se reč uranijum nalazi u nazivu municije sa osiromašenim uranijumom, to nije nuklearna municija, to je čisto konvencionalna municija“.

Ruski predsednik Vladimir Putin u utorak je rekao da planovi Velike Britanije da isporuči granate sa osiromašenim uranijumom Ukrajini ukazuju na spremnost Zapada da se bori sa Rusijom do poslednjeg Ukrajinca.

On je upozorio da će, ukoliko se to desi, Rusija biti prinuđena da reaguje u skladu s tim, imajući u vidu, kako je naveo, da kolektivni Zapad već počinje da koristi oružje sa nuklearnim komponentama.

Zamenica britanskog ministra odbrane Anabel Goldi ranije je izjavila da će London, pored slanja eskadrile borbenih tenkova „čelendžer 2“, u Ukrajinu poslati i municiju, uključujući tenkovske granate koje sadrže osiromašeni uranijum.

(Tanjug)

