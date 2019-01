Knajsel opušteno reagovala na vest iz Londona

BEČ – Ministarka inostranih poslova Austrije Karin Knajsel opušteno je reagovala na vest o odbijanju sporazuma sa EU u britanskom parlamentu.

Knajsel se i dalje nada uređenom istupanju Velike Britanije iz EU.

„Ostanimo mirni i radimo dalje“ (Keep calm and carry on), bila je njena reakcija austrijskoj agenciji APA na vest iz Londona.

„Austrija je u svakom slučaju spremna za sva moguća scenarija“, poručila je Knajsel.

Ona je podsetila da su Britanci često bilo uzor svojim pragmatizmom.

„Ne treba da najstarijem demokratskom sistemu dajemo savete. Međutim, želim im da u ovom teškom trenutku ponovo otkriju tu sposobnost i potrebnu opuštenost, kako bi se došlo do rešenja kojim bi se duoročno sačuvali interesi njihove zemlje“, kazala je Knajsel.

Ona je istakla da bi bilo loše po Veliku Britaniju, loše po Evropu i loše po privredu ako bi posle galsanja u skupštini bila nastavljena faza nesigurnosti.

Važno je da se prava pogođenih građana, Austrijanaca u Velikoj Britaniji i Britanaca u Austriji zaštite, poručila je Knajsel.

(Tanjug)