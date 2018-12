Ko će biti „glavni“ kad SAD odu iz Sirije?

Može li se verovati Amerikancima kada kažu da će povući svoje trupe iz Sirije? Na koji način bi to moglo biti učinjeno? Kakve će biti posledice takve odluke i šta će to značiti za Rusiju? To su samo neka od pitanja koja su se nametnula nakon što je američki predsednik Donald Tramp obnarodovao svoju odluku.

Rusija čeka objašnjenje Sjedinjenih Država o „planu“ u Siriji. Ruski šef diplomatije Sergej Lavrov je rekao da Moskva očekuje da Vašington razjasni proceduru za povlačenje trupa iz Sirije.

Prema Lavrovljevim rečima, Moskva i dalje ne razume algoritam za povlačenje američkih trupa, tako da treba sačekati neke konkretne akcije sa američke strane. Ministar je rekao da je daleko od toga da Amerikanci uvek ispunjavaju ono što obećavaju.

„Nadam se da će nam kroz dostupne kanale kontakata sa Vašingtonom objasniti plan“, rekao je Lavrov.

Lavrov je takođe rekao i da Vašington pomoću povlačenja trupa iz Sirije želi da prebaci odgovornost za situaciju na svoje koalicione partnere.

Član Predsedništva Akademije za geopolitičke probleme Araik Stepanjan ne dovodi u pitanje Trampovo obećanje i uveren je da će se američka vojska povući iz Sirije.

„Ovde je reč o Trampovom kredibilitetu. On je već zvanično izjavio da je odlučan u tom pitanju i da se vojnici moraju povući iz Sirije. To ne znači da oni odlaze sa celog Bliskog istoka, ali iz Sirije sigurno. On se nalazi pod velikim pritiskom zbog toga što se američke trupe ne nalaze legalno na toj teritoriji. O tome su već obavešteni i njihovi saveznici, koji su veoma razočarani tom činjenicom. Amerikanci su odlučni u nameri da se stvarno povuku iz Sirije“, ističe Stepanjan za Sputnjik.

Ekspert kaže da će povlačenje američke vojske biti postepeno.

„Njih je tamo malo (oko 2.000, prim. aut), ali dovoljno da podrže Kurde i DAEŠ. Oni Trampu ne daju izveštaje o tome, ali tesno sarađuju sa teroristima. Povlačenje će biti postepeno. Neke će prebaciti u Irak, neke će premestiti u Jordan, a neke će vratiti u Ameriku. Međutim, ja mislim da će instruktori ostati u Siriji“, dodaje Stepanjan.

Analitičar kaže da sada ostaje pitanje ko će stati na čelo međunarodne koalicije u Siriji.

„Radi se o tome da su Amerikanci bili na čelu međunarodne koalicije i ako oni odu to znači da će morati nekom da predaju svoja ovlašćenja — Francuskoj, Britaniji ili bilo kome drugom. To se mora uraditi kako bi ruske vojne snage mogle sa njima da koordinišu svoja dejstva — letove, specijalne operacije i slično, to jest Rusija mora da zna ko će posle odlaska Amerikanaca biti ’glavni‘. I to je ono o čemu govori Lavrov.“

Stepanjan ističe da je sada najvažnije razjasniti celu situaciju i napraviti „mapu puta“.

„Važno je ko će zauzeti teritorije koje su napustili Amerikanci, da li će to biti DAEŠ, kurdski pobunjenici, sirijska arapska vojska… Stoga je takođe važno razumeti i koje su to tačno teritorije. Jedna stvar su slabi kurdski pobunjenici koji su zainteresovani da predaju svoje teritorije Damasku, a drugo je DAEŠ. Zbog toga ovde ima mnogo pitanja, a to je ono o čemu i Lavrov govori. Potrebno je znati kako odlaze, gde, na koji način… Potrebna je mapa puta. I Rusija i Iran i sirijska vojska su zainteresovani da popune tu prazninu svojim legitimnim oružanim snagama nakon njihovog odlaska“, zaključuje ruski ekspert.

Ranije je američki predsednik Donald Tramp proglasio pobedu nad terorističkom organizacijom DAEŠ-om u Siriji, ističući da je to bio jedini razlog zbog kojeg je američka vojska bila u toj zemlji. Kasnije je Bela kuća saopštila da je počelo povlačenje američkih vojnika iz Sirije, ali da pobeda nad DAEŠ-om ne znači kraj postojanja koalicije.

Trenutno je teško proceniti koliko je boraca DAEŠ-a ostalo u Siriji, a prema procenama međunarodne koalicije u toj zemlji ih ima oko 2.000. Međutim, prema proceni Pentagona u Siriji bi moglo da bude i do 30.000 ekstremista.

Kritičari na Zapadu smatraju da je povlačenje SAD iz Sirije došlo u loše vreme i da je ono u interesu američkih rivala. Neki su Trampovu odluku nazvali „greškom“, navodeći da su veliki pobednici te odluke DAEŠ, Iran, Rusija i sirijski predsednik Bašar el Asad, dok drugi smatraju da će u slučaju povlačenja SAD iz „sirijske igre“ teret rata pasti na ruska leđa.

(Sputnjik)