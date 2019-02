Ko na dlanu: satelitski snimci najvećih ZAGAĐENJA na planeti (foto, video)

Pomoću slika dobijenih iz satelita Sentinel 5P, „Descartes Labs“ je izradio fascinantni prikaz Zemlje na kojem svetleće tačke na globusu ocrtavaju kartu ljudskog naseljavanja i industrije.

Satellites can see what’s invisible to the human eye. An eerie map of the Earth emerges when you look at NO2 emissions through @ESA_EO’s Sentinel5P sensor.https://t.co/WbhwsFAg4W pic.twitter.com/e80jp8IP15 — Mark Johnson (@philosophygeek) February 26, 2019

Srebrne mrlje i niti predstavljaju emisiju azot dioksida, gasa proizvedenog sagorevanjem koji doprinosi kiselim kišama i stvaranju izmaglica. Azot dioksid štetan je i za čoveka, jer može izazvati edem pluća, pa čak i smrt gušenjem.

This map shows a 2-month average of the abundance of #nitrogendioxide (NO₂) in the air, as sensed from space by the new #Sentinel5P satellite from @esa data #emissions @afreedma @axios https://t.co/EGaAb8WJIX — Descartes Labs (@DescartesLabs) February 22, 2019

Iako postoje prirodni izvori azot dioksida, najviše ga svojim delovanjem stvaraju ljudi, tvrdi Agencija za zaštitu okoline američke vlade.

Automobili, kamioni, elektrane, fabrike, pa čak i kosilice i građevinska oprema, sve to odašilje azot dioksid u atmosferu. Baš kao i šumski požari i spaljivanje poljoprivrednog tla. Mapa „Descartes Labsa“ pokazuje gde gori, doslovno i u prenesenom smislu.

Podaci dolaze iz satelita Sentinel 5P, pokrenutog u oktobru 2017. godine sa zadatkom da prati zbivanja u atmosferi.

On je deo „porodice satelita“ koje je pokrenula Evropska svemirska agencija, a služe naučnom posmatranju Zemlje.

Drugi sateliti prate šta se događa s vegetacijom, temperaturama i pukotinama u antarktičkom ledu.

Ta karta je jedna verzija serije slika koje je „Descartes Labs“ objavio. Kako bi ih napravili, istraživači su stvorili kompozit od pojedinačnih slika koje je satelit Sentinel 5P snimio tokom avgusta i septembra 2018.

Oblačni dani i slike niskog kvaliteta filtrirani su kako bi generisali kartu prosečne količine azot dioksida u najnižem delu Zemljine atmosfere bilo kojeg dana tokom ta dva meseca, piše tportal.