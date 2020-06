Ko su naoružani vojnici koji bez oznaka patroliraju u blizini Bele kuće (video)

U blizini Bele kuće u Vašingtonu prethodnih dana bile su raspoređene i snage bezbednosti bez ikakvih identifikacionih oznaka. To je dodatno izazvalo nervozu i negodovanje demonstranata koji protestuju zbog ubistva Afroamerikanca Džordža Flojda.

5PM WHITE HOUSE — These are the unidentified DOJ officers holding the perimeter at 15th and H Streets.

They won’t tell the public to whom they report exactly…

It’s generating HUGE frustration here #GeorgeFloyd @WUSA9 pic.twitter.com/GOSbeyplLb — Mike Valerio (@MikevWUSA) June 3, 2020

Na društvenim mrežama su se pojavile fotografije naoružanih grupa bez indentifikacionih oznaka. RT prenosi da ni građanima, a ni novinarima nisu želi da kažu za koju državnu agenciju rade.

​Neki su na društvenim mrežama napisali i da im liče na naoružane „plaćenike“, a ne na zaposlene u vladi. Jedan stanovnik Vašingtona napisao je da se oseća kao da je glavni grad SAD „pod nekom vrstom vojne okupacije“.

​Objavljen je i snimak koji prikazuje naoružanu grupu muškaraca bez ikakvih identifikacionih oznaka koji stoje na straži u blizini Bele kuće.

Completely unmarked officers in riot gear holding protesters blocks away from the White House. No badges. No insignias. No name tags. Nothing. Refused to tell us who they’re with. #DCprotest #DCprotests pic.twitter.com/c4lFFCsX48 — Ben Davis (@bdaviskc) June 4, 2020

​Neki od njih kako je preneo novinar portala „Mother Jones“ rekli su da su iz „odeljenja pravde“.

​Ispostavilo se da su neki od njih zatvorski policajci koje je Federalni biro za zatvorske službe poslao na zahtev generalnog tužioca Vilijama Bara, prenosi En-Bi-Si. I izjavi je navedeno da su službenici neoznačeni jer „služe široj misiji“.

Demonstranti koji protestuju zbog policijske brutalnosti zabrinuti su da ako bilo koji od neoznačenih policajaca povredi nekoga ili počini neko drugo krivično, neće postojati način da bude identifikovan.

Asked who they’re with, these guys say only that they’re with “The Department of Justice.” pic.twitter.com/ciVDtP8ndk — Dan Friedman (@dfriedman33) June 2, 2020

Vašington međutim nije jedino mesto na kome se pojavila neoznačena policija. Na mrežama su se pojavile i fotografije iz Filadelfije.

