Komšić: Dodik je lokalni kabadahija i zložesto dete

SARAJEVO – Hrvatski član Predsednistva BiH izabran glasovima Bošnjaka Željko Komšić nazvao je danas svog srpskog kolegu Milorada Dodika „lokalnim kabadahijom“ i „zločestim, inteligentnim detetom koje pomiče granicu“.

Komentirajući inicijativu Narodne skupštine RS “o mogućim rešenjima za BiH” uz pravo na “samoopredeljenje”, Komšić je primetio da je predizborna kampanja počela prerano.

“Sve to što (Dodikov) NSRS radi, znaju da je nemoguće doći do toga što zagovaraju“, rekao je Komšić i dodao da je reč od pretkampanji, koja je malo ranije počela nego što je to uobičajeno.

O pretnjama koje se spominju u poslednje vreme i non-pejperima, kazao je “da nema ništa od toga i da nikome nije do sukoba”.

Komentarišući Dodikove izjave o mirnom razlazu, Komšić je rekao:

“S Miloradom Dodikom to ovako izgleda: kao žestok čovek kada priča na našem nivou. On tačno zna kome sme, a kome ne sme šta da kaže. To je kao zločesto, inteligentno dete koje pomiče granicu. Pitajte kako reaguje kada neko stigne iz višeg položaja iz Vašingtona ili Brisela“, naveo je Komšić.

Kazao je da danas imaju sastanak sa ministrom Turske i tvrdi da Dodik neće smeti da pomene „mirno razilaženje“.

„On (Dodik) je kadabahija, bahat i jak, ali na lokalnom niovu. Kada dođu veliki ‘ovolišni je'“, rekao je Komšić pokazujući rukama.

Tvrdi da se više puta u svom životu u to uverio.

Tako je, kaže, bilo s programom reformi, NATO-om, vežbama…

„Nije on toliko naivan da ne zna onu narodnu ‘da se s rogatim ne vredi bosti’”, zaključio je Komšić, prenela je sarajevska N1 tv.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.