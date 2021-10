Komšić: Dodik vodi dvostruku politiku

SARAJEVO – Politika srpskog člana Predsedništva BiH Milorada Dodika razvija se u dva pravca, „jedan prema međunarodnoj zajednici, a drugi prema nama“, smatra predsedavajući Predsedništva BiH Željko Komšić.

„Jedan pravac je upućen predstavnicima međunarodne zajednice koji ima za cilj da ih natera da pristanu na faktično stanje kako ga on kreira i da međunarodna zajednica kaže: pa dobro, to sve što je bilo u BiH, hajmo sad ponovo te zavađene strane dovesti za sto da sa njima pregovaramo, ali o novom faktičkom stanju“, kazao je Komšić za FTV.

Drugi pravac njegove politike je usmeren prema BiH, dodaje Komšić i kaže da su to što Dodik radi, zapravo provokacije kojima on traži bilo kakav incident, preneo je portal Klix.ba.

„Što nasilniji incident s naše strane, to njemu bolje. Dodiku se dešava nešto što on očigledno nije očekivao. On je očekivao veću podršku u Republici Srpskoj za sve ovo što radi. Međutim, te podrške nema“, kazao je Komšić.

Prema njegovim rečima, Dodik nikako ne može da se identifikuje sa narodom u RS, odnosno da narod stoprocentno stoji iza svega onoga što on radi.

„I njemu treba incident na način da on pokaže kako je on u pravu i kako smo mi ti koji smo spremni da izazovu incidente i da on ima opravdanje za svoje sledeće poteze“, naveo je Komšić.

Na pitanje FTV da li je „tračak nade ponašanje Mirka Šarovića i opozicije Republike Srpske koja ne podržava Milorada Dodika, pogotovo kad je reč o priči o prenosu nadležnosti“ sa BiH na Srpsku, Komšić je rekao da mu se čini da ti ljudi vide da „ovo vodi u jedno ludilo sa nekim neizvesnim krajem“, prenele su banjalučke „Nezavisne novine“.

On dodaje i da je siguran da ovo što radi Dodik može biti pogubno po Republiku Srpsku i to je njihov razlog zašto se distanciraju od njega.

„Šarović zna šta takve stvari znače. Dakle, jednostavno su ljudi racionalniji u svojim postupcima od njega koji je potpuno iracionalan“, smatra Komšić.

(Tanjug)

