Konaković u Zagrebu osetio dobrodošlicu i ispružene ruke

ZAGREB – Ministar spoljnih poslova u Savetu ministara BiH Elmedin Konaković izjavio je danas u Zagrebu da prepoznaje nepravednost preglasavanja Hrvata u BiH, ali i širu diskriminaciju etničkih grupa u izbornom zakonu za koji je optimističan da će biti dogovorno izmenjen.

Konaković, koji boravi u službenoj poseti Zagrebu sastao se hrvatskim kolegom Gordanom Grlić Radmanom i premijerom Andrejem Plenkovićem, a očekuje ga susret sa predsednikom Zoranom Milanovićem.

On je na konferenciji za novinare nakon razgovora sa Grlić Radmanom rekao da je u Zagrebu osetio dobrodošlicu i „ispružene ruke” kako bi se u regionu, kako je kazao, „smirile političke tenzije i otvarale perspektive za ozbiljne ekonomske procese”.

Konaković smatra da se o BiH, koja je „najbrže u istoriji” formirala vlast nakon oktobarskih izbora prošle godine i da je stekla status kandidata za EU, u poslednje vreme govori u „optimističnijem svetlu” te da se treba iskoristiti taj pozitivni zamah.

BiH je čvrstog opredeljenja da evroatlantski put nema alternativu, s tim da će ‘evro’ deo ići brže od ‘atlantskog’ zbog „kompleksnosti političke situacije u BiH”. Konstatovao je da BiH kandidatski status „nažalost nije dobila zbog dobre političke priče nego zbog šire geopolitičke slike”.

Naglasio je da je BiH samo 2021. godine napustilo 170.000 ljudi, što je „signal da nam politike nadvikivanja i konfrontiranja nisu donele ništa dobro”, osim političkih bodova za političare koji se igraju s emocijama ljudi, „što na ovim prostorima nije teško”.

„Pokušavamo politikom kompromisa, dijaloga i razgovora pomaknuti stvari s mrtve tačke”, rekao je Konaković i dodao da je politika dijaloga teži put.

Rekao je da je sa hrvatskim kolegom Grlić Radmanom razgovarao o pitanjima od zajedničkog interesa poput izgradnje južne interkonekcije gasnih transportskih sistema i jadransko-jonskog autoputa, ali i spornih tačaka poput odlagališta za radioaktivni otpad na Trgovskoj gori, imovini i, kako je naveo, potencijalnom aerodromu u Trebinju.

Grlić Radman je naglasio da Hrvatska želi da rešava svako pitanje koje opterećuje odnose, istakavši važnost regionalne saradnje. Poručio je da je su Hrvatska i BiH prirodno usmerene na saradnju, pre svega geopolitički, te da Zagreb ostaje snažan zagovornik evropskog puta susedne države.

Hrvatski ministar je rekao da novi Savet ministara BiH smatra proevropskim partnerom sa kojim se mogu jačati bilateralni i multilateralni odnosi, a obojica ministara pozdravili su zajedničku sednicu vlada dveju država najavljenu za juni.

Taj format, Grlić Radman je nazvao najvećim oblikom saradnje dve države i najavio pomoć hrvatskog znanja i ekspertize na evropskom putu BiH.

Konaković, bivši član bošnjačke stranke SDA do 2018, a danas predsednik stranke Narod i pravda, rekao je da nije prvi koji je govorio u svetlu činjenice da „nije fer da Hrvatima u BiH biramo člana Predsedništva”, ali da treba naglasiti i postojanje presuda međunarodnih sudova o diskriminaciji unutar države gde „Srbin u Zenici” ili „Hrvat i Bošnjak u Republici Srpskoj” ne mogu biti kandidati za to telo, a druge etničke grupe to pak ne mogu nigde u zemlji.

Konaković želi celovito rešenje za pitanje etničke zastupljenosti, ali i prestanka diskriminacijskog procesa koji velikom broju ljudi uopće ne dozvoljava kandidovanje.

On želi da se etničko i građansko pomire, nikako da se konfrontira, smatrajući da je to moguće kroz dijalog i rešenja koja već, kako kaže, imaju u glavi.

(Tanjug)

