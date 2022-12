Konrad: Srbija partnerska zemlja, očekujemo da se pridruži sankcijama RUS

BEOGRAD – Ambasadorka Nemačke u Beogradu Anke Konrad rekla je danas da je Srbija njihov partner sa dobrim razvojem u više aspekata i izrazila očekivanje da će se kao zemlja kandidat za pristup EU pridružiti sankcijama Rusiji.

Konrad je izjavila da je ključni izazov ruski napad na Ukrajinu, koji EU smatra kršenjem međunarodnog prava i koji je zajedno sa Srbijom osudila u UN, ali da postoje razlike u shvatanju šta da usledi na te osude u okviru EU.

„EU je odlučila da uvede sankcije Rusiji, Srbija se do sada nije priključila sankcijama, ovo je tema gde imamo različiti mišljenja. Nadamo se da će se Srbija, kao država kandidatkinja za pristup EU, odlučiti na sankcije kao što su to uradile ostale zemlje na Zapadnom Balkanu, ali, o tome će odlučiti Srbija“, rekla je ambasadorka u intervjuu za N1.

Konrad je na pitanje da li Nemačka veruje da je Beograd pouzdan partner po pitanju sankcija Rusiji, odgovorila da je „Srbija naš partner“ i „zemlja sa dobrim razvojem u mnogo pogleda“ i da Berlin „dosta ulaže u saradnju sa Srbijom“.

Ona je još istakla da je Nemačka Srbiji najveći bilateralni donator i da želi da Srbiju podrži da se približi EU, što bi njenim građanima dalo perspektivu u zemlji.

Povodom činjenice da je Bundestag među prvima tražio da se ukinu evropski fondovi za one zemlje kandidate koje ne uvode sankcije Rusiji, kao i da je to u nedavno usvojenoj Rezoluciji o Srbiji tražio i Evropski parlament, Konrad je izjavila da bi pre odgovora na to pitanje „išla prvo korak unazad“.

„Za prosces pristupanja Srbije EU ključno pitanje je usklađivanje sa spoljno-bezbednosnom politikom EU, ali to nije sve, ne treba suziti pogled na to jedno pitanje. Govorila sam o pravosuđu, vladavini prava, medijskim slobodama, drugim oblastima u kojima je potrebno postići napredak. Usklađivanje se odnosi i na carinska pitanja, tu je Srbija dosta napredovala i ne treba suziti ili usmeriti fokus na to samo jedno pitanje, jer to ne bi bilo fer“, objasnila je ambasadorka.

I ukrajinski ambasador Volodimir Tolkač pozvao je danas Beograd da uvede sankcije Moskvi i naglasio da Kijev „teži jedinstvu demokratskog sveta“, odnosno „da se svi pridruže uvođenju sankcija Ruskoj federaciji“.

On je u izjavi koju je dostavila ukrajinska ambasada naveo da se Srbija pridružila sankcijama Belorusiji i da je sada potrebno da to učini sa sankcijama Rusiji, kako je rekao, „bar onima koji u Moskvi donose odluke da se ubijaju, pljačkaju i siluju građani Ukrajine, onima koji proizvode smrtonosno oružje koje uništava civile i nišani u skoro sedam miliona dece Ukrajine“.

Tolkač je poručio da je u ovim trenucima uoči navršavanja godine dana od početka „novog talasa agresije na Ukrajinu“, vreme da se pokaže jedinstvo, odlučnost i privrženost univerzalnim demokratskim principima, navodi se u saoštenju ambasade.

(Tanjug)

