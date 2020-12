Konte najavio delimične mere karantina tokom praznika

MILANO – Italijanski premijer Đužepe Konte najavio je da će tokom većeg dela sezone praznika na snazi biti delimične mere karantina, usled zabrinutosti da bi okupljanja tipična za ovaj deo godine mogla da podstaknu širenje virusa, prenosi AP.

Novim merama uvode se ograničenja na kretanje građana tokom praznika i vikenda između 21. decembra i 6. januara, uz neznatno popuštanje restrikcija tokom četiri radna dana koja nisu praznična. Posete prijateljima i članovima porodice od ne više od dvoje ljudi biće dozvoljene tokom svakog dana.

Nove restrikcije predviđaju da za Božić neće biti dozvoljeno obedovanje u restoranima, iako će biti moguće poručivanje hrane za lično preuzimanje ili dostavu.

Vlada za pomoć sektoru koji je već pretrpeo ogromne gubitke planira izdvajanje sredstava u iznosu od 645 miliona evra.

Biće uvedena i zabrana kretanja među pokrajinama, dok će kretanje u okviru mesta stanovanja biti dodatno ograničeno. Građani će domove moći da napuste samo radi odlaska na posao, u prehrambene prodavnice i apoteke, kao i radi odlaska kod lekara.

Tokom četiri radna dana koja nisu praznična biće otvorene i druge prodavnice, kojima će biti dozvoljeno da rade do devet sati uveče.

Policijski čas, koji je trenutno na snazi u vremenu između deset sati uveče i pet sati ujutru, važiće i tokom sezone praznika.

Uvođenje deliminičnih mera karantina usledio je nakon što je stopa reprodukcije virusa u Lombardiji, Venetu i Laciju premašila jedan, nakon nedelja zaravnjenja krive u ovim pokrajinama. Stopa reprodukcije virusa na nacionalnom nivou iznosi 0,86.

Konte je uvođenje ovih mera nazvao „bolnom odlukom“.

On je istakao da su mnogi stručnjaci zabrinuti da bi tokom sezone praznika moglo da dođe do pogoršanja epidemiološke situacije i da se mere uvode kako bi se to sprečilo.

Italija je prva zapadna zemlja koju je pogodila pandemija, a do sada je potvrdila skoro 67.900 smrtnih slučajeva, najviše od svih evropskih država.

(Tanjug)

