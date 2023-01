Kovačević: Nije BiH Bakirova i Biserina da bi Srpskoj davali bilo kakve ustupke

BANJALUKA – Savetnik predsednika Republike Srpske Radovan Kovačević poručio je da BiH nije ni Bakira Izetbegovića ni Bisere Turković da bi oni Republici Srpskoj davali bilo kakve ustupke i dok, kako ističe, to ne shvate, neka odmore u opoziciji.

„Mi znamo šta nam pripada – 49 odsto teritorije BiH, trećina vlasti na nivou BiH i sve što je predviđeno Ustavom. Manje ne prihvatamo, više ne tražimo“, poručio je Kovačević na Tviteru.

Kovačević je to poručio povodom izjave Turkovićeve da predsednik Srpske Milorad Dodik „postaje sve radikalniji, i kakav god mu ustupak dali on to ne poštuje“.

Kovačević je naveo da „kad vas Bisera optuži za radikalizam, otprilike je isto kao kad bi vas Pinokio optužio da lažete“.

„Ko ne uvažava Srpsku, od nje ne treba očekivati ništa. Krajnje je vreme da BiH gradimo na međusobnom uvažavanju, dogovoru i kompromisu. To je jedini put u bolju budućnost za sve“, napisao je Kovačević.

(Tanjug)

