Kraljica odobrila zakon o Bregzitu (video)

Kraljica Elizabeta II zvanično je potpisala zakon o Bregzitu u kojem su opisani uslovi izlaska Velike Britanije iz Evropske unije 31. januara.

Predlog zakona o Bregzitu je ranije ove sedmice odobrio parlament u Velikoj Britaniji, nakon što je Donji dom Skupštine odbio amandmane koje je podneo Dom lordova.

Britanski ministar za Bregzit Stiv Berkla objavio je vest na svom Tviter nalogu.

„Njeno Veličanstvo Kraljica je dala svoj pristanak za zakon o Bregzitu koji, prema tome, stupa na snagu. Zakonski posmatrano, to omogućava Velikoj Britaniji da napusti EU 31. januara“, napisao je Barkli.

Her Majesty the Queen has now granted #RoyalAssent to the #BrexitBill which therefore becomes the #BrexitAct. Enshrined in law, this enables the UK to leave the EU on 31st Jan. pic.twitter.com/hzv2o2bMfr

— Steve Barclay (@SteveBarclay) January 23, 2020