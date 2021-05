Krivokapić: Ova vlada neće hapsiti sveštenike

PODGORICA – Verski skupovi ne mogu se upoređivati sa ostalim vrstama okupljanja, izjavio je premijer Zdravko Krivokapić i poručio da ova vlada neće hapsiti sveštenike.

„Ako mislite da će ova vlada hapsiti sveštenike, mislim da ste pogrešili“, kazao je Krivokapić komentarišući verska okupljanja u crkvama povodom proteklog Uskrsa.

„Za Hram i Vakrs, ja ne umem da vam kažem, mislim da se to ne može definisati zemaljskom pričom, da je to u domenu metafizike“, kazao je Krivokapić, preneo je portal RTCG.

On je naveo da postoji i duhovni deo koji se “ne može svesti na okvire koje bi želeli”.

„Vi mene svodite na priču da postoji samo zemaljski svet, to nije tačno. To što su nas tako učili 50 ili 70 godina to nije tačno“, kazao je premijer i dodao da sve to piše u Bibliji.

Rekao je i da kod Svetog Vasilija Ostroškog ide svako kome je određena potreba.

„Ima li nekoga da nije dobio kod Sveca ono što nije tražio, ako je to tražio srcem i verom“, kazao je premijer na konfereenciji za novinare.

Dodao je da može da ispriča najmanje 20 slučajeva koji govore o tome da Sveti Vasilije i danas čuda stvara.

„I vi sad kažete `ajde da uvedemo policiju da zabranimo sve. Nije to isto nemojmo da svodimo sve na isti kalup. To nije sve isto, Sveti Vasilije i ova okupljanja”, kazao je Krivokapić.

Upitan da li će 12. maja učestvovati u predstojećim litijama u Nikšiću, Krivokapić je odgovorio odrečno.

(Tanjug)

