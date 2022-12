Kro: Odgovor na uticaj Rusije je samo jedinstvo

TIRANA – Belgijski premijer Aleksandar der Kro ukazao je danas da Rusija pokušava da vrši uticaj ne samo na zemlje Zapadnog Balkana, već i na EU i da je jedini odgovor na to „jedinstvo“.

„Jedinstvo je to što smeta Moskvi. Na Zapadnom Balkanu postoji snažna želja da zemlje pristupe EU, jer taj prostor posmatraju kao prostor bezbendosti i prosperiteta“,naveo je on pred početak današnjeg Samita EU-Zapadni Balkan.

Istakao je da su zemlje Zapadnog Balkana partneri, i da Samit treba da pokaže tu činjenicu, kao i da dele sa EU zajedničke izazove, koji su postali veći od početka rata u Ukrajini.

Na pitanje kada bi sledeća zemlja regiona mogla pristupiti EU De Kro je kazao da je jedna već postala članica, a to je Hrvatska.

„Znamo da postoji napredak, i da postoji želja da se taj napredak ubrza, ali isto tako znamo da nema skraćenica na tom putu“, objasnio je on.

De Kro ističe da se mora pokazati da je mnogo postignuto, da postoji napredak, a ne samo razgovarati o tome šta još treba da se uradi.

Ukazao je da je ranije pristupni proces bio samo birokratski, a da je sada i politički.

Kazao je da se mnogo zemalja regiona usaglašava sa politikom EU.

„Videli smo koliko je to važno pre svega u viznoj politici. Belgija je s tim u vezi imala kontakte sa Srbijom i usledila je reakcija. Želim da se zahvalim srpskom vladi na tome“; podvukao je De Kro.

Na kraju je ponovio da jedini odgovor na pokušaje uticaja iz Rusije može biti jedinstvo, koje je veće nego ikada.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.