Krstičević povodom kriviče prijave: Čist sam i nevin

SPLIT – Potpredsednik hvratske vlade i ministar odbrane Damir Krstičević, povodom kaznene prijave za ratni zločin u BiH podnete protiv njega u Srbiji, poručio je danas da je njegov ratni put potpuno čist i tvrdi da njegova 4. gardijska brigada nije bila u mestu Bravnice kod Jajca, 12. i 13. septembra 1995.

„Očito, mnogima sam trn u oku, vjerojatno što jačam pobjedničku Hrvatsku vojsku i to na jedan pravi način. Što se tiče mog ratnog puta, on je potpuno čist, na njega sam ponosan, a što se tiče puta 4. gardijske brigade, on je put ponosa, časti, junaštva. Crvene beretke su u Domovinskom ratu napravile sve što su trebale napraviti, ja sam iznimno sretan kako sam zapovijedao 4. gardijskom brigadom,“ rekao je Krstičević novinarima u Splitu, prenosi Hina.

Beogradski advokat Dušan Bratić podneo je krivičnu prijavu protiv Krstičevića i suučesnika kojom ih sumnjiči da su 1995. godine ubili 81 civila srpske nacionalnosti. Navodi da je Krstičević bio zapovednik 4. gardijske brigade Hrvatske vojske, koja je učestvovala u raketiranju kolone srpskih izbjeglica u mestu Bravnice kod Jajca, u BiH, 12.i 13. septembra.

Na novinarsko pitanje da je li bio na tom području kod Jajca koje se navodi u prijavi, Krstičević je rekao da se zna gđe je bila 4. gardijska brigada.

„Što se tiče 4. gardijske brigade zna se gde je ona bila i oslobađala je Hrvatsku, a iza toga delovala u svim operacijama Hrvatske vojske. Baš u tom mestu i u tom vremenu (Bravnice kod Jajca, 12. i 13. septembra 1995.) 4. gardijska brigada nije bila, ali očito nekome odgovara s vremena na vrijeme, ne znam zašto sada, opet aktivirati takvo nešto i to očito s ciljem da destabilizira mene osobno, da destabilizira ovu Vladu. I ja se sad stavljam u poziciju da treba da se branim, a zašto – za ništa“, rekao je Krstičević.

Na pitanje ima li neki način da odgovori na ovu prijavu iz Srbije, Krstičević je rekao: „Treba da odgovori država, a što se tiče mog odgovora, ja sam tu, radim svoj posao“.

Upitan oseća li kako će imati problema u kretanju zbog te prijave, Krstičević je rekao:

„Zašto, zbog čega? Zbog koje prijave? Ja to uopšte ne smatram prijavom…Ja sam slobodan čovjek i časno sam branio domovinu, na to sam iznimno ponosan i treba znati da je na Hrvatsku izvršena brutalna agresija i moje zapovedanje 4. gardijskom brigadom bilo je ponosno“.

On je dodao kako je očigledno da mnogi danas „žele uprljati“ 4. gardijsku brigadu i njega kao ratnog zapovjednika te brigade.

„I još jednom kažem potpuno sam čist i nevin,“ naglasio je Krstičević, prenosi Hina.

(Tanjug)