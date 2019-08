Krvoproliće u tržnom centru, ušetao i počeo da rešeta, ubijeno najmanje 19, ranjeno preko 40 ljudi (video)

Nekoliko osoba ubijeno je, a više od 20 je povređeno u pucnjavi u prodavnici Volmart kod tržnog centra Sijelo Vista u mestu El Paso u Teksasu, nakon čega je policija uhapsila napadača.

Mediji prenose da je reč o Patriku Krasijusu (21), a neki su objavili i fotografiju osobe za koju se veruje da je osumnjičeni.

Broj poginulih trenutno nije poznat, dok su zdravstvene ustanove u tom području saopštile da je u tri klinike zbrinute 22 osobe, kao i da je jedno lice preminulo preminuo u bolnici.

U Medicinskom centru Del Sol nalazi se 11 osoba, u Univerzitetskom medicinskom centru devet, a u Dečjoj bolnici dvoje.

Roberto Gomez, narednik u policiji El Pasa, prethodno je izjavio nedijima da još ne može da govori o broju i zdravstvenom stanju žrtava jer, kako se izrazio, kruže mnoge izmešane informacije.

Gomez je rekao da je policija u ovom trenutku odbacila tezu o više napadača rekavši da je za napad osumnjičena jedna osoba koja je koristila pušku. Reč je o belcu u dvadesetim godinama koji je uhapšen i pritvoren, prenosi Glas Amerike.

Predsednik SAD Donald Tramp objavio je na Tviteru da se u El Pasu dogodila, kako se izrazio, užasna pucnjava.

„Izveštaji su jako loši. Mnoštvo ljudi je ubijeno. U kontaktu sam sa državnim i lokalnim vlastima, kao i predstavnicima zakona. Razgovarao sam sa guvernerom i obećao punu podršku fedralnih vlasti“, napisao je on.

Fire medical with at Walmart active shooter event at Cielo Vista Mall. Police still inside. pic.twitter.com/P6zsjwVN0n — mark lambie (@LambieMark) August 3, 2019

Enrike Kariljo, portparol policije El Pasa, prethodno je govorio o 20 žrtava napada ali nije precizirao da li se radi o poginulim ili ranjenim osobama.

El Paso ima 680.000 stanovnika i nalazi se u zapadnom Teksasu na granici sa Meksikom.

(Tanjug)

Napadač ubio 19 ljudi, preko 40 ranjeno

Više osoba je ubijeno u trgovačkom centru u El Pasu u Teksasu, a policija je privela jednog muškarca osumnjičenog za napad.

U subotu ujutro došlo je do pucnjave na području trgovačkog centra Cielo Vista u Teksasu u blizini granice s Meksikom, a u izveštajima se takođe navodi da je do pucnjave došlo i u susednom Walmartu. Iz ureda gradonačelnika saopšteno je da je upucano najmanje 22 ljudi, a američki mediji izveštavaju o više ubijenih.

NBC News navodi da je ubijeno 19 ljudi, a da ih je 40 ranjeno. Među žrtvama ima i dece.

Portparol lokalne policije je objavio da je pucnjava okončana i da je privedena jedna osoba.

Gradonačelnik El Pasa Dee Margo je ranije rekao da su privedene tri osobe, ali policijski narednik Robert Gomez kasnije je rekao da je priveden jedan muškarac i da policija veruje da je bio sam. Neki lokalni mediji su izvestili da je priveden 21- godišnji belac i da je pucao jurišnom puškom AK-47 (kalašnjikovim).

Active Shooting Stay away from Cielo Vista Mall Area. Scene is Still Active. — EL PASO POLICE DEPT (@EPPOLICE) August 3, 2019

Navodno se napadač zove Patrick Crusius. Objavljena je i njegova fotografija, ali ona nije i službeno potvrđena, prenose mediji.