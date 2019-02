Kurc – kancelar bez sna

BEČ – Austrijski kancelar Sebastijan Kurc, najmlađi šef jedne vlade u svetu, zbog poslovnih obaveza ima samo malo vremena za san i odmor.

Nakon što je, pre nekoliko nedelja „prozvao“ bečke vlasti da previše spavaju, u Austriji se povela diskusija o njegovoj izjavi.

Kurc je tada rekao da se situacija u zemlji nepovoljno razvija u pravcu da se sve više spava, umesto da se radi.

Zbog toga je ponajviše pitanja vezano za kancelara bio kako izgleda njegov radni dan i koliko spava.

„Nastojim da odspavam pet sati“, odgovorio je Kurc preko instagrama na pitanje građana koliko spava svake noć.

Austrijski kancelar ima pun kalendar sastanaka i putovanja.

Samo u naredne dve nedelje on će putovati do Pjonjanga, Tokija, Kaira i Vašingtona, i preći ukupno 37.000 kilometara, a za razliku od predsednika Austrije, kada ode u posetu jednoj državi, on gotovo nema u programu obilazak znamenitosti, već samo sastanke.

Takođe i kada je u Beču Kurc, nakon što rano ustane, kreće ka kancelariji ili pre toga na kratko do fitnes centra.

U svojoj kancelariji najpre ima sastanak sa najbližim saradnicima, koji mu ukazuju na raspored koji ima tog dana i prenose mu izveštavanje medija.

Pri tom, kako navodi bečki dnevnik „Esterajh“, neretko se dešava da Kurc nazove novinare ako mu se ne dopadne nešto što je izašlo u štampi.

Kancelar u razgovoru sa saradnicima traži da budu kratki i fokusirani, jer ne želi dugu priču.

Pored toga Kurc radi do jako kasno uveče, pa njegov tim neretko od šefa dobija i pozive oko ponoći.

