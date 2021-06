Kurc za Tanjug: Kritike Srbije neopravdane, potrebno nagraditi napredak

BEČ – Austrijski kancelar Sebastijan Kurc ocenio je, u eksluzivnom intervjuu za Tanjug, da su neopvradane kritike na račun Srbije zbog saradnje sa Rusijom i Kinom, uz konstataciju da je Srbija napravila značajan napredak, koji mora biti „nagrađen“ i napretkom na evropskom putu.

Srbija, predsednik Vučić, ali i svi rukovodeći političari, kaže, mogu biti sigurni u punu podršku Austrije na tom putu.

„Želimo da sve zemlje Zapadnog Balkana imaju evropsku perspektivu. Posebno u Srbiji je razvoj veoma pozitivan i tome se mora odati priznjanje, te to mora voditi ka napretku na evropskom putu. Sve drugo bi vodilo ka tome da Evropa i EU u regionu izgubi verodostojnost. To bi bilo loše ako se uzme u obzir da se radi o regionu u kojem mnoge države sveta imaju svoje geopolitičke interese. Puno je u igri“, upozorio je on.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.